İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 24-25 Mart İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

Merkez Anadolu Mahallesi ile Hicret ve İslambey mahallelerinde çok sayıda sokak ve caddede 24 Mart 2026 tarihinde gece saat 00.00 ile 06.00 arasında bakım çalışması kapsamında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmıştır. Aynı ilçede Yeşilbayır Mahallesi İndere Mevkii ve İslambol Sokak çevresinde ise 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yeni kablo bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

GAZİOSMANPAŞA

Karadeniz Mahallesi 1169. Sokak ile Şemsipaşa Mahallesi 15. Sokak çevresinde belirtilen tarih aralığında bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmıştır.

SULTANGAZİ

Malkoçoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı çevresinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BEYLİKDÜZÜ

Gürpınar Mahallesi Halide Edip Adıvar, Vatan ve İstikbal sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Yakupolu Mahallesi 10. ve 46. sokaklarda ise aynı saatler arasında havai hat bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılmaktadır.

GÜNGÖREN

Güven Mahallesi ile Haznedar Mahallesi’nde sabah 07.00 ile 11.00 saatleri arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmıştır. Mareşal Çakmak Mahallesi’nde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi’nde ise 09.00 ile 13.00 saatleri arasında benzer çalışmalar nedeniyle kesinti yapılmaktadır. Ayrıca Gençosman Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı sokaklarında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS sistem yatırımı çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Bunun yanında Gençosman Mahallesi Şebboy Sokak’ta 10.00 ile 14.00 saatleri arasında abone bağlantısı nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler ve Kocasinan Merkez mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırımları ile deplase çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanmaktadır. Ayrıca Kocasinan Merkez ve Şirinevler mahallelerinde önleyici bakım çalışmaları kapsamında aynı saatler arasında elektrik kesintisi yapılmaktadır.

BAĞCILAR

Çınar Mahallesi’nde birçok sokakta ve Güngören Gençosman Mahallesi ile bağlantılı bölgelerde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında SCADA ve OSOS yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanmaktadır.