İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 23-24-25 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Merkez Atatürk Mahallesi’nde bulunan Gelibolu, Sonbahar, Türksoy ve Ömür sokaklarında 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında yatırım ve yeni kablo bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Merkez Anadolu Mahallesi’nde bulunan Amiral, Hoca Ahmet Yesevi, Orhan, Tayfur ve Tutkun sokaklarında 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.00 arasında deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

Yenibosna Merkez Mahallesi’nde 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Başakşehir

Merkez Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan Gazi Yaşargil Sokak’ta 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 01.00 ile 03.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

Merkez Kestanelik Mahallesi’nde bulunan Sıvat Sokak’ta, Kızılcaali Mahallesi’nde bulunan Başkomutan Atatürk, Gülfidan, Güzün Çıkmazı, Halk, Karakaya, Karakoçan Çıkmazı, Karbeyaz Çıkmazı, Karınca Çıkmazı, Kasap Çıkmazı, Nurhayat Çıkmazı, Orkide, Pamuk ve Samet sokaklarında, ayrıca Örcünlü Mahallesi’nde bulunan Bağdere Çıkmazı, Başkomutan, Erdoğan, Eski Edirne Asfaltı, Kılavuz Çıkmazı, Kılıç Çıkmazı ve Sıvat sokaklarında 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

Merkez Oruçreis Mahallesi’nde bulunan Giyimkent 7. Sokak’ta 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

Osmangazi Mahallesi’nde 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Merkez Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Ata, Bayramlık, Birlik, Elmalı, Evrim, Eyüpoğlu, Hanımgül, Konak, Taş, Tunç, Ulu, Yeşil, Özgür ve Şen sokaklarında 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

Merkez Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Ahmediye, Altaylı, Bakkal, Başarı, Buğra, Demetevler, Depo, Derinyol, Dönemeç, Dörtçeşme Çıkmazı, Eskikahve, Ferahtepe, Gülen, Gülendam Çıkmazı, Hasat, Kapaklı Çeşme, Kekik Çıkmazı, Kumyol, Kuyulu, Köstemir, Macir Mahalle, Merkez Camii, Merter, Minare, Parseller Çıkmazı, Taşyolu, Trablusgarp, Çakıl, Çakır, Çayyolu, Çekmece Çıkmazı, Çiçekçi Çıkmazı, Üçevler ve İkiçeşme sokaklarında; ayrıca Bekirli Mahallesi’nde bulunan Çakırbey Çıkmazı Sokak’ta 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Şişli

Esentepe Mahallesi’nde 23 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 20.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.