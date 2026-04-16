İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 16-17 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 16 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

ARNAVUTKÖY

16 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında Merkez Haraççı Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle, Atakan, Azzam, Başaran, Denge, Düz yol, Emrah, Fedakar, Gurbet, Güzel Park, Harmandere, Ihlamur Çiçeği, Katip Çelebi, Kermes, Koruiçi, Mabet, Mahmudiye, Maltepe, Mecit, Muhteşem, Nursel, Selda, Tarhan, Taşoluk, Tunç, Önem, Ülkümen ile Abant, Akıbet, Berna, Bilgin, Canfeda, Ebusuud, Reşat Nuri Güntekin, Yazgı ve Zihni sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BAĞCILAR

16 Nisan 2026 tarihinde saat 00.01 ile 06.01 arasında Merkez 100. Yıl, Fatih ve Mahmutbey mahallelerinde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle Matbaacılar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sokaklar ile 1747, 2417, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262 ve Veysel Karani sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

17 Nisan 2026 tarihinde Altınşehir Mahallesi’nde saat 09.00 ile 12.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle 107, Altıntepe, Dağ, Sevgi Çiçeği, Çakmak, Çağdaş ve İn Tepe sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün Kayabaşı Mahallesi’nde saat 10.00 ile 14.00 arasında önleyici bakım çalışması kapsamında Kayaşehir Sokak’ta kesinti yapılacaktır. Güvercintepe Mahallesi’nde ise saat 11.00 ile 14.00 arasında Başpınar Sokak’ta abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Yakup lu Mahallesi’nde kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Adnan Kahveci Mahallesi ile Büyükçekmece ilçesine bağlı Pınartepe Mahallesi’nde yeni trafo merkezi tesisi yatırımı kapsamında Armutlu, Avrupa, Belgin, Canan, Gönül, Gümüşsuyu, Hidayet, Kazım Karabekir, Paşazade, Reşit Paşa, Selin, Sümer, Yağız ile Aksu, Alaca, Bezirgan, Fırtına, Gerede, Korkmaz, Ortanca, Oğuzhan, Sembol, Sütçüler, Tophane, Turgut Özal ve Ülker sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

16 Nisan 2026 tarihinde saat 09.20 ile 17.20 arasında Ferhatpaşa, Çakıl, Kalfa ve Kaleiçi mahallelerinde kapsamlı havai hat ve trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Aliçavuş, Berhudar, Celal İlal dı, Dinçer, Egenur, Ekrem, Elmas, Ercan, Erdal, Erkan, Ersin, Ertürk, Eryaman, Erik, Fener, Gülistan, Mustafa Kemal Atatürk, Nazlıhan, Üstün, Üzeyir Coşkun ile Başakköy, Dağyenice, Hoşseda, Hicran, Himmet, Mezarlık, Osmanlı, Rahman, Türbe, Üzüm, Şamdan ve Ferhatpaşa ile Kaleiçi mahallelerindeki birçok sokakta gerçekleştirilecektir.

ESENYURT

16 Nisan 2026 tarihinde saat 08.00 ile 14.00 arasında Balıkyolu ve İnönü mahallelerinde abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle Yonca, 403, 409, 410, 414, 415, 421 ve Mandıra sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.