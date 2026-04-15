İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 15-16 Nisan İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy

Arnavutköy ilçesinde Merkez Haraççı Mahallesi ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı ilçede Merkez Boyalık Mahallesinde ise 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

Beylikdüzü ilçesinde Merkez Yakuplu Mahallesinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Merkez Dereağzı Mahallesinde aynı saatler arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca Merkez Adnan Kahveci Mahallesinde yine 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çatalca

Çatalca ilçesinde Merkez Elbasan Mahallesinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında havai hat bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Merkez Akalan Mahallesinde aynı saatler arasında önleyici bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Merkez Kalfa Mahallesinde ise önleyici bakım çalışması 14 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilmiştir.

Güngören

Güngören ilçesinde Merkez ve Sanayi mahalleleri ile Gençosman Mahallesinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 00.00 ile 07.00 arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Güneştepe ve Merkez mahallelerinde saat 07.30 ile 11.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları kapsamında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Gençosman ve Merkez mahallelerinde saat 08.00 ile 12.00 arasında yine abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sarıyer

Sarıyer ilçesinde Zekeriyaköy ve Uskumruköy mahallelerinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün Maden Mahallesinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Sultangazi

Sultangazi ilçesinde Merkez 50. Yıl Mahallesinde 15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.