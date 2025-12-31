İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında

İstanbul Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi

Avare, Burnaz, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Emekçi, Ziraat, Ziraat Çıkmazı 1, Ziraat Çıkmazı 2, Ziraat Çıkmazı 3, Ziraat Çıkmazı 4, Ziraat Çıkmazı 5, Ziraat Çıkmazı 6, Üzengi ve Şirin sokaklar ile Merkez Mahallesi Burnaz, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Engin, Gülistan, Yeşil ve Şirin sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi

Beyoğlu, Demet, Fidan, Kanarya, Mahir, Mimarsinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında

İstanbul Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi

Aşık Mahzuni, Birey, Demet, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Fidan, Kamp, Karanfil, Nergis, Selvi, Türkü, Uran, Zakkum ve Çayırbaşı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi

Ahmet Taner Kışlalı ve Fatih sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00 ile 20.00 arasında

İstanbul Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi

1700, 1715, 1719 ve Velioğlu sokaklar ile Fatih Mahallesi 1823, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, Cami ve Velioğlu sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında

İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi

Gökçeada Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi

Mahalle genelinde yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında

İstanbul Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi

3013, 3015 ve 3111 sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi

724, 725, 726, 737 ve 780 sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi

1916 Sokak'ta kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 15.00 arasında

İstanbul Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi

935, 936, 947, 949, 950, 956 ve 958 sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında

İstanbul Esenyurt ilçesi OSMANGAZİ ve Selahaddin Eyyubi Mahalleleri

Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Sokak ile Selahaddin Eyyubi Mahallesi 2642 ve Piri Reis sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.