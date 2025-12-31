İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 1 Ocak günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 1 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Ocak günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında
İstanbul Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi
Avare, Burnaz, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Emekçi, Ziraat, Ziraat Çıkmazı 1, Ziraat Çıkmazı 2, Ziraat Çıkmazı 3, Ziraat Çıkmazı 4, Ziraat Çıkmazı 5, Ziraat Çıkmazı 6, Üzengi ve Şirin sokaklar ile Merkez Mahallesi Burnaz, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Engin, Gülistan, Yeşil ve Şirin sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi
Beyoğlu, Demet, Fidan, Kanarya, Mahir, Mimarsinan, Nergis ve Yıldırım Beyazıt sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında
İstanbul Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi
Aşık Mahzuni, Birey, Demet, E 5 Yanyol (Londra Asfaltı), Fidan, Kamp, Karanfil, Nergis, Selvi, Türkü, Uran, Zakkum ve Çayırbaşı sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İstanbul Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi
Ahmet Taner Kışlalı ve Fatih sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
2 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00 ile 20.00 arasında
İstanbul Bağcılar ilçesi Demirkapı Mahallesi
1700, 1715, 1719 ve Velioğlu sokaklar ile Fatih Mahallesi 1823, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, Cami ve Velioğlu sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında
İstanbul Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi
Gökçeada Sokak'ta önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İstanbul Başakşehir ilçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi
Mahalle genelinde yatırım ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 17.00 arasında
İstanbul Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi
3013, 3015 ve 3111 sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İstanbul Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi
724, 725, 726, 737 ve 780 sokaklarda kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
İstanbul Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi
1916 Sokak'ta kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
2 Ocak 2026 Cuma günü saat 09.00 ile 15.00 arasında
İstanbul Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi
935, 936, 947, 949, 950, 956 ve 958 sokaklarda abone ve şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 17.00 arasında
İstanbul Esenyurt ilçesi OSMANGAZİ ve Selahaddin Eyyubi Mahalleleri
Osmangazi Mahallesi Büyük Ayazma Sokak ile Selahaddin Eyyubi Mahallesi 2642 ve Piri Reis sokaklarda önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.