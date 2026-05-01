İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 1-2 Mayıs İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Üniversite Mahallesi’nde Aral, Bağlariçi, Ceyhun, Mandıra, Naz ve Seyhun sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı saatler arasında Merkez Ambarlı Mahallesi’nde Balaban, Beyazzambak, Cumhuriyet, Gazete, Güven ve İhsanbey sokaklarında da abone ve şube bağlantısı sebebiyle kesinti uygulanacaktır. Yine Merkez Ambarlı Mahallesi’nde Beşevler, Ceyhan, Cumhuriyet, Eğitim, Faik Bey, Martı, Çelik, Çimenli, Öğretmen ve Öğretmenler sokaklarında aynı gerekçeyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bahçelievler

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında Merkez Hürriyet Mahallesi’nde Altın, Güngören, Hürriyet, Mahmutbey, Pamuk Çıkmazı, Polat, Sedef ve Sümbül sokaklarında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Merkez Ziya Gökalp Mahallesi’nde Abdullah Paşa Sokak’ta önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenyurt

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Akçaburgaz Mahallesi’nde 3032., 3034., 3036., 3084., 3088. sokaklar ile Akçaburgaz Sokak’ta yatırım ve yeni trafo merkezi tesisi çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı saatler arasında Orhan Gazi Mahallesi genelinde abone ve şube bağlantısı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Esenler

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 00.30 ile 03.30 arasında Merkez Oruçreis Mahallesi’nde birçok sokakta önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 11.00 arasında yine Oruçreis Mahallesi’nde 612. Sokak ve Karadeniz Sokak’ta bakım çalışmaları nedeniyle kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 11.00 arasında Merkez Turgut Reis Mahallesi’nde 442. ve 486. sokaklar ile Adem Yavuz ve Şehit Ali Karahan sokaklarında önleyici bakım çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.

Güngören

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Akasya, Akçay, Ardıç, Fatih, Kalender, Karadal, Kızılağaç, Kiraz, Savur ve Uzun sokaklarında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

2 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Merkez Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde Kirazlı Çıkmazı, Seyran, Çotanak ve Öz Sümbül sokaklarında ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenilenmesi kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı saatler arasında Ferahevler, Kireçburnu, Tarabya ve Çamlıtepe mahallelerinde çok sayıda sokakta yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.