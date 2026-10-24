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İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda başkan adaylarının konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda LGBTİ+ bayrağı açılması ve farklı gruplar arasında karşılıklı sloganlar atılmasının ardından tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olaylar nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi. Peki, İstanbul Barosu seçimlerinde ne oldu, neden kavga çıktı? Detaylar...

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE NE OLDU?

İstanbul Barosu’nun 2026-2028 dönemi yönetimini belirlemek üzere düzenlenen 128. Olağan Genel Kurulu, 24 Ekim 2026’da Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Genel kurulun ilk gününde başkan adaylarının konuşmaları sırasında salonda gerginlik yaşandı.

Bağımsız Avukatlar Grubu’nun başkan adayı Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasını tamamlamasının ardından bazı katılımcılar LGBTİ+ bayrağı açarak “Nefrete inat, yaşasın hayat” sloganını attı. Başka bir grubun “Kahrolsun PKK” sloganıyla karşılık vermesinin ardından taraflar arasındaki tartışma büyüdü ve yumruklaşmalar yaşandı.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİNDE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

Genel kurulda kavganın çıkmasına, bayrak açılmasının ardından farklı avukat grupları arasında başlayan sözlü tartışma ve karşılıklı sloganların neden olduğu bildirildi. Yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.

Olayların ardından toplantıya 15 dakika ara verildi. Gerginliğin yatışmasıyla birlikte genel kurul çalışmaları ve başkan adaylarının konuşmaları devam etti.

ÜMİT KOCASAKAL’IN KONUŞMASINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Genel kurulda Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın başkan adayı Ümit Kocasakal’ın konuşması sırasında da salonda Türk bayrağı açıldı. Bazı katılımcılar “Ne Mutlu Türk’üm diyene” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı.

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Türk bayrağının salonda bulunan herkesin ortak bayrağı olduğunu belirterek seçim sürecinde kullanılmaması yönünde anons yaptı.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Genel kurulun ilk gününde aday konuşmaları ve yaşanan gerginlikler gündeme gelirken, baronun yeni dönem başkanını ve yönetim organlarını belirleyecek oy verme işleminin 25 Ekim Pazar günü yapılması planlanıyor.