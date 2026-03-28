İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI: 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık ve en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olarak su kaynakları yönetimi açısından kritik bir konumda bulunuyor. Şehrin günlük su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan barajlar, hem kışın yağışlardan hem de yazın artan tüketimden doğrudan etkileniyor. Peki, 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizde.

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel veriler, megakentte yaşayan milyonlarca kişi için hayati önem taşıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde yağışların azalması ya da artması, baraj doluluk oranlarını doğrudan etkiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan son veriler ise 28 Mart 2026 itibarıyla İstanbul’daki genel tabloyu net şekilde ortaya koyuyor. Peki, 28 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Detaylar...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul genelinde baraj doluluk oranları, 28 Mart 2026 itibarıyla ortalama %53,46 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, kentin su rezervlerinin yarısından biraz fazlasının dolu olduğunu gösteriyor. Son haftalarda dikkat çeken en önemli unsur ise ciddi bir yükseliş ya da düşüş olmaması; yani doluluk oranlarının stabil bir seyir izlediği görülüyor.

28 MART İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

28 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı %53,46 olarak açıklanmıştır. Bu veri, şehrin su ihtiyacını karşılayan tüm barajların ortalama seviyesini yansıtmaktadır.

Detaylara bakıldığında barajlar arasında ciddi farklılıklar olduğu dikkat çekiyor. Bazı barajlar yüksek doluluk oranlarına ulaşırken, bazıları kritik seviyelere daha yakın seyrediyor. İşte İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları:

Ömerli Barajı: %78,86

Darlık Barajı: %69,86

Elmalı Barajı: %92,29

Terkos Barajı: %39,21

Alibeyköy Barajı: %44,61

Büyükçekmece Barajı: %38,78

Sazlıdere Barajı: %33,39

Istrancalar Barajı: %91,13

Kazandere Barajı: %58,07

Pabuçdere Barajı: %29,3

Bu veriler incelendiğinde özellikle Elmalı ve Istrancalar barajlarının yüksek doluluk oranlarıyla öne çıktığı görülürken, Pabuçdere, Sazlıdere ve Büyükçekmece gibi barajların daha düşük seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor.

Dilara Yıldız
