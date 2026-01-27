İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 27-28 Ocak İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 27 Ocak günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 27 Ocak İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...
ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Ataşehir su kesintisi listesi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: YENİ SAHRA MAHALLESİ
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SİSTEMLERİMİZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi: 27.01.2026 11:13:10
Tahmini Bitiş Tarihi: 27.01.2026 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185