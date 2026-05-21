İşsizlik maaşları erken mi yatacak, ne zaman yatacak? Son dakika! İşsizlik maaşları Kurban Bayramından önce mi yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken işsizlik maaşı ödemelerine ilişkin yapılan açıklamalar milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ödemelerin erkene alınıp alınmadığı merak konusu olurken, “İşsizlik maaşları ne zaman yatacak?”, “Bayramdan önce hesaplara geçecek mi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, İşsizlik maaşları erken mi yatacak, ne zaman yatacak? Son dakika! İşsizlik maaşları Kurban Bayramından önce mi yatacak?

İŞSİZLİK MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Evet. Açıklamaya göre işsizlik maaşı başta olmak üzere birçok ödeme Kurban Bayramı öncesinde erkene çekildi ve vatandaşların hesaplarına daha erken yatırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik ödeneği ve diğer ilgili ödemeler 5 Haziran’da yapılması planlanırken, alınan kararla birlikte 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece vatandaşlar ödemelerini Kurban Bayramı arifesinde almış olacak.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği gibi ödemelerin bayram nedeniyle öne çekildiğini belirtti. Açıklamada, “5 Haziran’da yapılması planlanan ödemeleri 26 Mayıs tarihinde vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız” ifadeleri yer aldı. Ödemelerin banka hesapları üzerinden ya da hesap bilgisi olmayanlar için PTT aracılığıyla yapılacağı da bildirildi.

BAŞKA HANGİ ÖDEMELER ERKEN YAPILACAK?

Erken ödeme kapsamına sadece işsizlik maaşı değil, kısa çalışma ödeneği, yarım çalışma ödeneği, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı da dahil edildi. Bu ödemelerin tamamı aynı tarihte, yani 26 Mayıs’ta vatandaşlara ulaştırılacak.

