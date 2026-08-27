İsrail, Lübnan'a mı saldırdı? Son dakika! İsrail, Lübnan arasında neler oluyor, son durum nedir?

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme geldi. İsrail ordusunun hava ve kara operasyonlarını sürdürmesiyle birlikte bölgede tansiyon yükselirken, "İsrail, Lübnan'a mı saldırdı?", "İsrail ile Lübnan arasında neler oluyor?" ve "Son durum nedir?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte İsrail-Lübnan hattında yaşanan son gelişmeler...

İSRAİL, LÜBNAN'A MI SALDIRDI?

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen hava ve kara saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçlerinin Sur kentine bağlı el-Mansuri ve Buyut es-Siyad beldelerini savaş uçakları, patlayıcı yüklü insansız hava araçları ve tank atışlarıyla vurduğu bildirildi. Ayrıca Merciiyyun'a bağlı Hula beldesinde çok sayıda binanın iş makineleriyle yıkıldığı aktarıldı. İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki ilerleyişinin bazı bölgelerde 10 kilometreyi aştığı belirtilirken, bölgedeki gerilim devam ediyor.

İSRAİL, LÜBNAN OLAYI NEDİR?

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarıyla yeniden gündeme geldi. Mart 2026'dan bu yana devam eden operasyonlarda hava ve kara saldırılarının yanı sıra fiziki yıkım çalışmalarının da sürdüğü belirtiliyor. İsrail güçlerinin bazı evleri ateşe verdiği, insansız hava araçlarından sivil yerleşim yerlerinin üzerine patlayıcı dolu bidonlar bırakıldığı ve çok sayıda binanın yıkıldığı bildiriliyor.

Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarda Mart 2026'dan bu yana 4 bin 350 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 307 kişinin yaralandığı ve 1 milyondan fazla sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. İsrail'e ait insansız hava araçlarının Beyrut, Dahiye ve Zahrani bölgeleri üzerinde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirmesi de bölgede devam eden gerilimi gözler önüne seriyor.

SON DURUM NEDİR?

İsrail ordusunun 27 Ağustos 2026 itibarıyla Lübnan'ın güneyindeki hava ve kara operasyonlarını sürdürdüğü bildiriliyor. İsrail güçlerinin bazı bölgelerde ilerleyişini devam ettirdiği, hava saldırıları düzenlediği ve yerleşim alanlarındaki binaları yıktığı aktarılıyor. Bölgede insansız hava araçlarının uçuşları da devam ederken, Lübnan'ın güneyinde gerilim yüksek seviyesini koruyor.

İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının yanı sıra Suriye'de de askeri faaliyetleri sürüyor. İsrail askerlerinin Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Terence köyüne karadan girerek bir eve baskın düzenlediği bildirildi. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki eş zamanlı askeri faaliyetleri, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına neden oluyor.