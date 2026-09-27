İsrail İrlanda maçı ertelendi mi, İsrail İrlanda maçı oynanmayacak mı?

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İsrail İrlanda maçı ertelendi mi? İki takım arasındaki mücadele öncesinde ortaya çıkan belirsizlik, sporseverlerin gündeminde üst sıralara yerleşti. "İsrail İrlanda maçı oynanmayacak mı?" sorusunun yanıtını arayan futbolseverler, karşılaşmanın planlandığı şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek istiyor. Maçın akıbetine ilişkin son durum ve merak edilen ayrıntılar haberimizde...

İSRAİL İRLANDA MAÇI ERTELENDİ Mİ? İSRAİL İRLANDA MAÇI OYNANMAYACAK MI?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanacak karşılaşma, sahadaki rekabetin ötesine geçen tartışmalarla gündemde. Maç öncesinde yaşanan gelişmeler üzerine futbolseverler "İsrail İrlanda maçı ertelendi mi, oynanmayacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte karşılaşmanın son durumu ve merak edilen tüm ayrıntılar...

İSRAİL İRLANDA MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Mevcut programda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti, 27 Eylül Pazar günü planlandığı şekilde karşı karşıya gelecek. Yaşanan tartışmalara rağmen karşılaşmanın ertelendiğine ya da iptal edildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı.

MAÇ NEDEN İSRAİL'DE OYNANMIYOR?

Ev sahibi İsrail olsa da mücadele güvenlik gerekçesiyle İsrail topraklarında oynanmayacak. Karşılaşmaya Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı ev sahipliği yapacak.

İRLANDA KADROSUNDA HUZURSUZLUK

İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail maçları öncesinde kadrosundaki futbolcularla birebir görüşmeler yaptığını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı. İzlandalı çalıştırıcı, takım içinde farklı düşüncelerin bulunduğunu, ancak oyuncuların bu maçlara çıkma konusunda kendilerini rahat hissetmediğini ifade etmişti.

JASON KNIGHT'TAN AÇIK TAVIR

Tartışmalar kısa sürede daha da büyüdü. Orta saha oyuncusu Jason Knight, İsrail ile oynanacak maçların yapılmaması gerektiğini açıkça söyleyen ilk İrlandalı milli futbolcu olarak dikkat çekti.

HALLGRIMSSON'UN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Hallgrimsson'un İsrail maçlarına ilişkin açıklaması da tartışmanın odağına yerleşti. Deneyimli teknik adam, "Soykırımla birlikte oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le birlikte oynamıyoruz" sözleriyle geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamaya İsrail Futbol Federasyonu'ndan sert bir tepki geldi.

İRLANDA FEDERASYONU'NUN TALEBİ SONUÇSUZ KALDI

İrlanda Futbol Federasyonu, daha önce UEFA'ya başvurarak İsrail'in turnuvadan men edilmesini istemişti. Ancak bu talep kabul görmedi ve maç programı değişmedi.

İKİ TAKIM DA PUAN ARAYIŞINDA

Grupta her iki ekip de ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. İrlanda Cumhuriyeti, Kosova deplasmanında 1-0 kaybetti. İsrail ise Avusturya karşısında 3-1'lik yenilgiye engel olamadı. Bu nedenle iki takım da Debrecen'deki mücadeleden galibiyetle ayrılarak puan hanesini açmak istiyor.

İSRAİL İRLANDA RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki ekip, 27 Eylül'deki karşılaşmanın ardından 4 Ekim'de yeniden kozlarını paylaşacak. Rövanş mücadelesi Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanacak.