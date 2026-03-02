Orta Doğu'nun jeopolitik dengelerini belirleyen en kritik meselelerden biri, İsrail ve İran askeri güç karşılaştırmasıdır. Bölgede yaşanabilecek olası çatışmalarda, dışarıdan takip eden pek çok kişi hem insan gücü hem de teknolojik kapasite açısından hangi tarafın avantajlı olduğunu merak etmektedir. İsrail-İran askeri güç karşılaştırması 2026: İsrail ve İran'ın askeri gücü, savaş uçağı sayısı ve diğer envanter bilgileri...

İSRAİL-İRAN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI 2026

İran, büyük nüfusu ve gelişmiş füze programları ile dikkat çekerken, İsrail yüksek teknolojili hava kuvvetleri, etkili füze savunma sistemleri ve modern kara araçları ile öne çıkıyor. Bu karşılaştırmada her iki ülkenin güçlü ve zayıf yönleri detaylı olarak incelenmektedir.

İSRAİL VE İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ KARŞILAŞTIRMASI

İran ve İsrail'in askeri güçleri kıyaslandığında, birbirlerinden oldukça farklı stratejik avantajlar ve zayıflıklar gözlemlenmektedir. İran, nüfus ve aktif asker sayısı bakımından İsrail'in çok üzerinde bir kara gücüne sahiptir. Yaklaşık 400.000 – 523.000 aktif askeri ve yedeklerle toplam 873.000 kişilik bir gücü bulunmaktadır. Buna karşılık İsrail, yaklaşık 170.000 aktif askeri ve 465.000 yedek ile daha küçük bir kara gücüne sahiptir, fakat teknolojik üstünlük bu farkı büyük ölçüde dengeler.

İsrail, özellikle hava ve füze saldırılarında üstünlük sağlamak için F-35 ve F-15 gibi modern savaş uçakları, Demir Kubbe ve Barak gibi gelişmiş hava savunma sistemleri ve yüksek teknolojiye sahip Merkava tankları ile donatılmış durumdadır. İran ise geniş bir füze ve insansız hava aracı kapasitesine sahip olmasına rağmen, eski tip savaş uçakları ve sınırlı teknolojik altyapısı nedeniyle İsrail'in hava üstünlüğüne karşı savunmasız kalabilmektedir.

İSRAİL VE İRAN'IN SAVAŞ UÇAĞI SAYISI KARŞILAŞTIRMASI

Hava kuvvetleri, modern çatışmalarda belirleyici bir rol oynar. İran'ın yaklaşık 300 savaş uçağı ve toplam 509 aktif uçağı bulunmaktadır. Bu uçaklar arasında Mig-29, Su-24, F-14 ve F-4 gibi çeşitli eski nesil uçaklar yer almaktadır. İsrail ise yaklaşık 600 savaş uçağıyla, F-15, F-16 ve F-35 gibi modern ve ileri teknolojiye sahip uçaklarıyla üstünlük sağlamaktadır. Bu durum, İsrail'in hava operasyonlarında manevra kabiliyetini artırırken, İran'ın hava saldırı ve savunma kapasitesini sınırlamaktadır.

DİĞER ENVANTER BİLGİLERİ

Aktif Asker Sayısı

İran: Yaklaşık 400.000 – 523.000 aktif asker, yedeklerle toplam 873.000 kişi.

İsrail: Yaklaşık 170.000 aktif asker, yedeklerle birlikte 465.000 kişi.

Tank Sayısı

İran: 1.634 tank (çoğunluğu yerli Zülfikar ve Rus T-72).

İsrail: 3.930 tank, büyük çoğunluğu yüksek teknolojiye sahip Merkava tankları.

Zırhlı Araçlar

İran: Kapsamlı zırhlı birlikler mevcut, kesin sayısı bilinmiyor.

İsrail: 8.040 zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı araç.

Savaş Uçakları

İran: Yaklaşık 300 savaş uçağı, toplam 509 aktif uçak (Mig-29, Su-24, F-14, F-4).

İsrail: Yaklaşık 600 savaş uçağı (F-15, F-16, F-35 dahil).

Helikopterler

İran: 126 helikopter, saldırı helikopteri bulunmuyor.

İsrail: Yaklaşık 70-80 helikopter, hem saldırı hem nakliye amaçlı kullanılıyor.

Deniz Kuvvetleri

İran: 398 askeri gemi; 6 fırkateyn, 3 korvet, 88 devriye botu ve 34 denizaltı.

İsrail: 70'in üzerinde savaş gemisi ve 5 denizaltı.

Füze ve Roketler

İran: Hurremşehr, Fatih, Zülfikar, Şehab gibi gelişmiş balistik ve seyir füzeleri.

İsrail: Gelişmiş balistik ve seyir füzeleri, nükleer kapasite.

Hava Savunma Sistemleri

İran: Baver-373 (S-300 benzeri yerli sistem), Mersad.

İsrail: Demir Kubbe, Barak ve David's Sling gibi ileri teknoloji sistemler.

Savunma Sanayii

İran: Yaptırımlara rağmen yerli üretim ve teknoloji geliştirme kapasitesi mevcut.

İsrail: Yüksek teknolojiye sahip yerli üretim ve ABD destekli savunma altyapısı.

Küresel Askeri Güç Sıralaması

İran: 13-15. sıra (Global Firepower 2023-2025).

İsrail: 15. sıra (Global Firepower 2023-2025).