İspanya Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanıyor?

Dünya Kupası grup karşılaşmaları, yayın hakları kapsamında Türkiye’de TRT kanalları üzerinden izleyiciye ulaştırılıyor. İspanya– Suudi Arabistan mücadelesi de bu kapsamda TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanırken, maç aynı zamanda TRT’nin dijital platformları üzerinden de takip edilebiliyor. Futbolseverler karşılaşmayı hem televizyon hem de çevrim içi yayın seçenekleriyle izleyebiliyor.

İSPANYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak FIFA Dünya Kupası 2026 karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Kritik mücadele Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın bazı bölgelerde farklı yayıncılar üzerinden de izlenebileceği belirtiliyor.

TRT 1 CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

İspanya–Suudi Arabistan maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler için çeşitli platform seçenekleri bulunuyor. Maç, Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifresiz yayın yapılacak.

İSPANYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Mücadele, 21 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Dünya Kupası grup aşamasında önemli bir karşılaşma olarak dikkat çeken maç, turnuva takviminin kritik mücadeleleri arasında yer alıyor.

İSPANYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İspanya ile Suudi Arabistan arasındaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Futbolseverler, akşam saatlerinde oynanacak bu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak İspanya–Suudi Arabistan maçı, ABD’nin Atlanta şehrinde bulunan Mercedes-Benz Stadyumu’nda oynanacak. Dev karşılaşma, grup aşamasının en dikkat çeken maçları arasında gösteriliyor.