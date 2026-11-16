İspanya İngiltere maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

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İspanya İngiltere maçı, konuk İngiltere'nin 3-2 galibiyetiyle sona erdi. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un altıncı ve son haftasında 15 Kasım 2026 Pazar akşamı, Türkiye saatiyle 22.45'te Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda başlayan maçta İngiltere, 63. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen sahadan galip ayrıldı.

İSPANYA İNGİLTERE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Skor 3-2, kazanan İngiltere. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan konuk takım, ikinci yarının ilk 12 dakikasında iki gol daha bulup skoru 3-0'a getirdi; İspanya ise son yarım saatte attığı iki golle farkı bire indirdi ama beraberlik golünü bulamadı.

GOLLERİ KİM ATTI?

İngiltere'nin ilk golü 45. dakikada Harry Kane'in kullandığı penaltıdan geldi. Ezri Konsa 53. dakikada Declan Rice'ın pasında kafayla skoru 2-0 yaptı, Ben White da 57. dakikada farkı üçe çıkardı.

İspanya'nın gollerini 65. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal, 75. dakikada da Lamine Yamal'ın pasıyla Nico Williams attı.

KIRMIZI KART KİME ÇIKTI?

Elliot Anderson. İngiliz oyuncu 63. dakikada kırmızı kart gördü ve İspanya'nın iki golü de takımının 10 kişi kaldığı bu bölümde geldi.

GRUPTA SON DURUM NE?

İngiltere ve İspanya grubu 15'er puanla bitirdi; İngiltere averajla lider oldu, İspanya ikinci sırada kaldı. A Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükseldiği için iki takım da çeyrek final biletini aldı.