İspanya Dünya Kupası var mı, İspanya'nın kaç tane Dünya Kupası var?

Futbol dünyasının köklü milli takımlarından biri olan İspanya'nın Dünya Kupası performansı merak edilmeye devam ediyor. Peki, İspanya'nın Dünya Kupası var mı, kaç kez dünya şampiyonu oldu? İspanya, FIFA Dünya Kupası tarihinde 1 kez kupayı müzesine götürdü. Kırmızılar, 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek Dünya Kupası zaferini kazandı.

İSPANYA DÜNYA KUPASI VAR MI?

Evet, İspanya'nın FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor. İspanya Milli Takımı, tarihindeki ilk ve tek Dünya Kupası'nı 2010 yılında Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada kazandı. Finalde Hollanda'yı Andrés Iniesta'nın uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya, dünya şampiyonu olmayı başardı.

İSPANYA'NIN KAÇ TANE DÜNYA KUPASI VAR?

İspanya'nın bugüne kadar kazandığı 1 FIFA Dünya Kupası bulunuyor. 1934 yılından bu yana Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya, en büyük başarısını 2010 yılında elde etti. Ayrıca 1950 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan İspanya, son yıllarda dünya futbolunun en istikrarlı milli takımlarından biri olarak öne çıkıyor.