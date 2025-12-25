Haberler

İsmet İnönü kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti?

İsmet İnönü kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti?
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında adından sıkça söz ettiren İsmet İnönü, tarih boyunca önemli bir figür olarak anılıyor. Peki, İsmet İnönü kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti?

İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kritik roller üstlenen isimlerden biri olarak tarihe geçerken, vefatının üzerinden yıllar geçti. Peki, İnönü kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti ve vefatının ardında hangi detaylar var? Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı olarak önemli bir döneme damga vuran İsmet İnönü'nün yaşam öyküsü ve son günleri merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşı'nın önemli askeri ve diplomatik isimlerinden biri olarak tanınır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanıdır. 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğan İnönü, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinde üstlendiği görevlerle öne çıkmış, Batı Cephesi Komutanı olarak kazandığı zaferlerle Ankara Hükümeti'nin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasında Türk heyeti başkanı olarak yer almış, Cumhuriyet'in ilanı sonrası devletin kurumsallaşması ve çok partili hayata geçiş sürecinde aktif rol oynamıştır. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı ve başbakan olarak uzun yıllar Türk siyasetinde etkili olmuştur.

İsmet İnönü kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti?

İSMET İNÖNÜ KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

İsmet İnönü, 25 Aralık 1973 tarihinde vefat etti. Doğum tarihi 24 Eylül 1884 olduğuna göre 89 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

İSMET İNÖNÜ NEDEN VEFAT ETTİ?

İnönü, 25 Aralık 1973'te yaklaşık bir haftalık süren rahatsızlığın ardından vefat etmiştir. Ölüm nedeni olarak uzun süren sağlık sorunları ve yaşlılık ile ilişkili komplikasyonlar öne çıkmaktadır.

İsmet İnönü kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti?

İSMET İNÖNÜ NEDEN VEFAT ETTİ?

Yaşamının son döneminde yaşadığı sağlık problemleri ve ileri yaşı, İsmet İnönü'nün 1973 yılında vefat etmesine yol açmıştır.

