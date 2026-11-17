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İsmail Küçükkaya, Sözcü Tv'de çalışıyor. Hafta içi her sabah 08.00'de yayımlanan Günaydın Türkiyem programını sunuyor; program 31 Ağustos 2026'da başladı.

Bugün ise ekranda yoktu. Sözcü Tv'ye 17 Kasım 2026 sabahı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı ve kanal bant yayınına geçti. Küçükkaya aynı sabah kanalın önünden bir paylaşım yaptı, binaya alınmadığını ve kendisine yayınının olmadığının söylendiğini anlattı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALDA?

İsmail Küçükkaya'nın kanalı Sözcü TV. Kanalın yöneticisi İpek Özbey, 3 Temmuz 2026'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Küçükkaya'ya hoş geldin dedi. Gazeteci de yeni sezonda hafta içi her sabah izleyicinin karşısına çıkacağını duyurdu.

Program yaz arasından sonra, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü Günaydın Türkiyem adıyla ekrana geldi. Yayın saati hafta içi 08.00.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA BUGÜN NEDEN YOK?

İsmail Küçükkaya, 17 Kasım 2026'da programını yapamadı çünkü kanala kayyum atandı. Mahkeme kararıyla TMSF, Sözcü Tv'nin bağlı olduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye kayyum olarak atandı. Sözcü Tv'nin ve Sözcü gazetesinin adreslerine sabah polis operasyonu düzenlendi, ardından kanal bant yayınına geçti.

Küçükkaya kanalın önünden paylaştığı videoda "Günaydın Türkiyem diyemiyorum" dedi. Programın ne zaman yeniden yayımlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya, gazeteci ve televizyon sunucusu. 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Mesleğe 1991'de, öğrenciyken Hürriyet'te muhabir olarak başladı; ardından Sabah ve Star gazetelerinde çalıştı.

2000'de Akşam gazetesinde köşe yazmaya başladı. 2003'te SkyTürk'ün Ankara temsilcisi oldu. Kasım 2008'de Akşam'ın genel yayın yönetmenliğine getirildi ve Haziran 2013'e kadar bu görevde kaldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KAÇ YAŞINDA?

İsmail Küçükkaya 54 yaşında. 20 Ocak 1972'de doğdu.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA NERELİ?

İsmail Küçükkaya Kütahyalı. Kütahya'nın Simav ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini de Simav'da tamamladı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ PROGRAMLARI SUNDU?

İsmail Küçükkaya'yı geniş kitleler FOX'un sabah haberlerinden tanıdı. Eylül 2013'te, Fatih Portakal'ın ana habere geçmesinin ardından İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'i sunmaya başladı ve programı yaklaşık dokuz yıl yaptı. FOX'ta 2015 ve 2018 seçimlerinde Liderler FOX'ta programında yer aldı, 2019 İstanbul seçimi özel yayınını yönetti.

2022'de Halk TV'ye geçti. Burada sabahları İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ı sundu, akşamları da Kürşat Oğuz ile Aslında programını yaptı. 2025'te Halk TV'den ayrılıp tv100'e geçti, ancak bu kanaldaki YeniGün programı kısa sürede yayından kaldırıldı. Temmuz 2026'da Sözcü TV ile anlaştı.