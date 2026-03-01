İsmail Kani kimdir, İran'ı mı sattı? İran'ı sattığı iddia edilen İranlı komutan İsmail Kani kaç yaşında, nereli?

İran'ı satarak ülkesine ihanet ettiği iddialarıyla gündeme gelen isim gündemde tartışma yarattı. Sosyal medyada ve bazı spekülatif haberlerde " İran'ı sattı" iddiaları dolaşan bu üst düzey komutan, gerçekte kim ve hangi görevleri yürütüyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSMAİL KANİ İRAN'I MI SATTI?

Şu ana kadar Kani'nin İran'ı ABD veya İsrail'e sattığına dair resmi veya doğrulanmış bir kanıt bulunmamaktadır. Sosyal medyada ve bazı spekülatif haberlerde "ajan" olduğu iddiaları yer alsa da, bunlar resmi makamlarca doğrulanmamıştır.

İSMAİL KANİ İSRAİL-ABD AJANI MI?

Kani'nin ABD ve İsrail ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılmıştır, ancak resmi kaynaklar bu iddiaları doğrulamamıştır. Bu nedenle Kani'nin bir ABD veya İsrail ajanı olduğunu söylemek mümkün değildir; iddialar yalnızca spekülasyondur.

İSMAİL KANİ KİMDİR?

İsmail Kani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda Tuğgeneral rütbesine sahip bir komutandır. 3 Ocak 2020'de General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Kudüs Gücü'nün komutanı olarak atanmıştır. Kudüs Gücü, esasen askeri ve gizli operasyonlardan sorumlu bir birimdir.

Kani, İran-Irak Savaşı sırasında 5. Nasr Tugayı ve 21. İmam Reza Zırhlı Tugayı'na komuta etmiş, 1981'de Tahran'daki İmam Ali Subaylar Akademisi'nde askeri eğitim almıştır. 1997'de Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı olarak atanmış, bölgedeki paramiliter gruplara destek ve silah sevkiyatlarını denetlemiştir.

ABD Hazine Bakanlığı, Kani'yi 27 Mart 2012'de SDN listesine eklemiş ve varlıklarını dondurmuştur. Kani, İran lideri Ali Hamaney tarafından "Kutsal Savunma sırasındaki en önde gelen askeri komutanlardan biri" olarak nitelendirilmiştir.

İSMAİL KANİ KAÇ YAŞINDA?

İsmail Kani, 8 Ağustos 1957 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 68 yaşındadır.

İSMAİL KANİ NERELİ?

Kani, İran'ın kuzeydoğusunda doğmuş bir İranlı askerdir.