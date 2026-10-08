Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İsmail Hacıoğlu, Yeraltı dizisinin ikinci sezonunda Rüzgar karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken özel hayatıyla da gündeme geldi. Başarılı oyuncunun daha önceki evlilikleri ve ilk eşinin de oyuncu olması merak konusu oldu. Hacıoğlu'nun ilk eşiyle yıllar önce aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Peki, İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi kimdir? İsmail Hacıoğlu kaç kez evlendi, şu an evli mi? Detaylar...

İSMAİL HACIOĞLU'NUN ESKİ EŞİ KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu'nun eski eşi, kendisi gibi oyuncu olan Vildan Atasever'dir. Hacıoğlu ile Atasever, 2010 yılında evlendi. Yaklaşık 4,5 yıl evli kalan çift, 2015 yılında boşandı.

İsmail Hacıoğlu ile Vildan Atasever'in evliliklerinin yanı sıra aynı projede birlikte rol aldığı da biliniyor. İkili, Gece Sesleri adlı dizide aynı oyuncu kadrosunda yer aldı.

Hacıoğlu'nun ilk eşinin de oyuncu olması, Yeraltı dizisinin ikinci sezonunun gündeme gelmesiyle birlikte oyuncunun özel hayatına ilişkin merak edilen konular arasında yer aldı.

İSMAİL HACIOĞLU KAÇ KEZ EVLENDİ?

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında Vildan Atasever ile evlendi ve bu evlilik 2015 yılında boşanmayla sona erdi. Hacıoğlu, Vildan Atasever'den boşandıktan sonra Duygu Kaya Kumarki ile dünyaevine girdi.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki'nin Yemin adında bir kızı bulunuyor. Daha önce boşanan çift, geçtiğimiz sene yeniden evlendi.

Bu bilgiler doğrultusunda Hacıoğlu'nun Vildan Atasever ile yaptığı ilk evliliğinin ardından Duygu Kaya Kumarki ile evlendiği ve daha sonra Kumarki ile yeniden evlendiği görülüyor.

İSMAİL HACIOĞLU ŞU AN EVLİ Mİ?

İsmail Hacıoğlu, Vildan Atasever ile 2010 yılında evlenmiş, çift 2015 yılında boşanmıştı. Hacıoğlu daha sonra Duygu Kaya Kumarki ile evlenmiş ve çiftin Yemin adında bir kızı olmuştu.

Duygu Kaya Kumarki ile daha önce boşanan İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz sene yeniden evlendi. Evlilik 2025 yılında sonlandı. Bu nedenle Hacıoğlu'nun şu an evli olmadığı belirtiliyor. Çiftin Yemin adında bir kızı bulunuyor.