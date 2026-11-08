İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban kaç kez Kırkpınar başpehlivanı oldu?

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İki kez Kırkpınar başpehlivanı olan, Survivor 2021'i de şampiyon bitiren İsmail Balaban bu kez güreş ya da yarışmayla değil, ailesiyle gündemde. Balaban ile eşi İlayda Şeker'in ikinci kızı dünyaya geldi.

İSMAİL BALABAN İKİNCİ KEZ BABA MI OLDU?

Evet, İsmail Balaban Kasım 2026'da ikinci kez baba oldu; eşi İlayda Şeker bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum haberini ve aile fotoğrafını Balaban sosyal medya hesabından paylaştı. İlayda Şeker de bir videoda, bebeğin adını ikisinin adlarındaki hecelerden oluşturduklarını anlattı.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

İsmail Balaban, yağlı güreşte iki kez Kırkpınar başpehlivanlığı kazanmış bir pehlivan ve Survivor 2021'in şampiyonu. Güreşe küçük yaşta ilgi duydu. 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanı Ziya Talan onu keşfetti ve profesyonel güreşe başladı.

Geniş kitle onu Survivor'la tanıdı. 2021'de ünlüler kadrosunda yarıştı, 2025'te Survivor All Star'da Ünlüler Takımı'nda yer aldı.

İSMAİL BALABAN KAÇ YAŞINDA?

İsmail Balaban 1987 doğumlu, 39 yaşında.

İSMAİL BALABAN NERELİ?

İsmail Balaban Antalyalı; Elmalı ilçesine bağlı Akçay köyünde doğdu. Çiftçi Hasan ve Ümmü Gülsüm Balaban'ın ikiz çocuklarından biri. İkiz kardeşinin adı Turan Balaban.

İSMAİL BALABAN KAÇ KEZ KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI OLDU?

İsmail Balaban iki kez Kırkpınar başpehlivanı oldu: 2013'te ve 2017'de. İlk unvanı er meydanında değil, sonradan geldi. 652. Kırkpınar'da başpehlivanlık finalinde Ali Gürbüz'e yenildi, Gürbüz'ün federasyon cezası alması üzerine 2013'ün başpehlivanı ilan edildi.

Daha önce 2009'da Kırkpınar'da Küçük Orta Büyük Boy birincisi, 2012'de Başaltı boyunda üçüncü olmuştu. 2014 finalinde Fatih Atlı'ya yenilip ikinci kaldı. 2017'deki başpehlivanlığın ardından 2018'de Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de başpehlivan oldu.

İSMAİL BALABAN SURVIVOR'DA ŞAMPİYON OLDU MU?

İsmail Balaban, 25 Haziran 2021'de Galataport'tan canlı yayınlanan Survivor 2021 finalinde Poyraz'ı geçerek şampiyon oldu. Sonucu SMS oylaması belirledi.

İSMAİL BALABAN KİMİNLE EVLİ?

İsmail Balaban, Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker'le evli. Çift Kasım 2022'de evlendi. İlk kızları Temmuz 2025'te doğdu, ikinci kızları ise Kasım 2026'da dünyaya geldi.