Haberler

İsmail Ahmet Akçay kimdir, neden gözaltına alındı? İsmail Ahmet Akçay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İsmail Ahmet Akçay kimdir, neden gözaltına alındı? İsmail Ahmet Akçay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında, İsmail Ahmet Akçay gözaltına alındı. Peki, İsmail Ahmet Akçay kimdir, neden gözaltına alındı? İsmail Ahmet Akçay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sürece dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, dizi, film ve medya sektöründeki ünlü isimleri gündeme taşıdı. Operasyon kapsamında, İsmail Ahmet Akçay ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu başta olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında yer alan İsmail Ahmet Akçay kimdir, neden gözaltına alındı? İsmail Ahmet Akçay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

İSMAİL AHMET AKÇAY KİMDİR?

İsmail Ahmet Akçay, son günlerde İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerden biridir. Akçay'ın kamuoyunda bilinen bir medya, sanat ya da ünlü sektör figürü olarak tanınmadığı, soruşturma dosyasına konu olan şahıslar arasında yer aldığı görülüyor. Akçay'ın hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla işlem yapıldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından raporlara yansımıştır.

İSMAİL AHMET AKÇAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İsmail Ahmet Akçay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Soruşturma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla yürütülüyor ve bu suçlamaya göre Akçay ile birlikte menajer Eser Küçükerol'un da aynı suçtan gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon çerçevesinde eş zamanlı aramalar yapıldı ve şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yönelik aparat, sahte dolar gibi bulgular ele geçirildi. Bu maddeler soruşturmanın kapsamını genişleten önemli delil unsurları olarak raporlara geçti.

Akçay'a yönelik suçlamanın içeriği "uyuşturucu ticareti ve imal etme" olarak belirtilse de kişisel bağlantı, suç ağı içindeki rolü ya da olası delillerin niteliği konusundaki detaylar soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adli süreçle birlikte netleşecektir.

İSMAİL AHMET AKÇAY KAÇ YAŞINDA?

Şu aşamada İsmail Ahmet Akçay'ın yaşıyla ilgili resmi bir açıklama veya güvenilir bir bilgi kamuoyuna yansımamıştır.

İSMAİL AHMET AKÇAY NERELİ?

Benzer şekilde, Akçay'ın nereli olduğuna dair de resmi haber kaynaklarında açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

İSMAİL AHMET AKÇAY NE İŞ YAPIYOR?

Akçay'ın mesleki geçmişi veya kamuya açık bir iş profili henüz resmi kaynaklarda yer almadı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
AK Parti, Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu! Raporda SDG şartı var

AK Parti merakla beklenen raporu TBMM'ye sundu! SDG şartı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title