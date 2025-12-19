İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, dizi, film ve medya sektöründeki ünlü isimleri gündeme taşıdı. Operasyon kapsamında, İsmail Ahmet Akçay ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu başta olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında yer alan İsmail Ahmet Akçay kimdir, neden gözaltına alındı? İsmail Ahmet Akçay kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

İSMAİL AHMET AKÇAY KİMDİR?

İsmail Ahmet Akçay, son günlerde İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen isimlerden biridir. Akçay'ın kamuoyunda bilinen bir medya, sanat ya da ünlü sektör figürü olarak tanınmadığı, soruşturma dosyasına konu olan şahıslar arasında yer aldığı görülüyor. Akçay'ın hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla işlem yapıldığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından raporlara yansımıştır.

İSMAİL AHMET AKÇAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İsmail Ahmet Akçay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Soruşturma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla yürütülüyor ve bu suçlamaya göre Akçay ile birlikte menajer Eser Küçükerol'un da aynı suçtan gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon çerçevesinde eş zamanlı aramalar yapıldı ve şüphelilere ait adreslerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımına yönelik aparat, sahte dolar gibi bulgular ele geçirildi. Bu maddeler soruşturmanın kapsamını genişleten önemli delil unsurları olarak raporlara geçti.

Akçay'a yönelik suçlamanın içeriği "uyuşturucu ticareti ve imal etme" olarak belirtilse de kişisel bağlantı, suç ağı içindeki rolü ya da olası delillerin niteliği konusundaki detaylar soruşturmanın ilerleyen aşamalarında adli süreçle birlikte netleşecektir.

İSMAİL AHMET AKÇAY KAÇ YAŞINDA?

Şu aşamada İsmail Ahmet Akçay'ın yaşıyla ilgili resmi bir açıklama veya güvenilir bir bilgi kamuoyuna yansımamıştır.

İSMAİL AHMET AKÇAY NERELİ?

Benzer şekilde, Akçay'ın nereli olduğuna dair de resmi haber kaynaklarında açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

İSMAİL AHMET AKÇAY NE İŞ YAPIYOR?

Akçay'ın mesleki geçmişi veya kamuya açık bir iş profili henüz resmi kaynaklarda yer almadı.