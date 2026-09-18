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İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

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İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
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2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuruları üniversite bazında açılıyor. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar haberimizde.

Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği İŞKUR Gençlik Programı yeniden gündemde. Başvuru tarihleri ve katılım şartları araştırılıyor. İŞKUR Gençlik Programı başvuru ne zaman? 2026 İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İŞKUR Gençlik Programı için 2026 yılında tüm üniversiteleri kapsayan tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular, üniversitelerin kontenjan taleplerine göre dönemsel olarak açılıyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi üniversitelerinin duyurularını ve İŞKUR e-Şube portalında yayımlanan ilanları takip etmesi gerekiyor. İŞKUR’un güncel bilgilerinde de programın üniversite öğrencilerine yönelik olarak uygulandığı belirtiliyor.

Başvurular üniversite bazında açıldığı için başvuru tarihleri de ilanlara göre değişiklik gösterebiliyor.

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı’na başvuracak öğrencilerde belirli şartlar aranıyor. Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak gerekiyor.

Program kapsamında aranan katılım şartları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

Hane gelir şartını sağlamak,

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak,

Açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak,

Kayıt dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak.

İŞKUR’un güncel Gençlik Programı bilgilendirmesinde programın üniversite öğrencilerine yönelik olduğu ve üniversitelerle iş birliği içinde yürütüldüğü belirtiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Adayların esube.iskur.gov.tr adresine e-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Online İşlemler > İş Arayan > Gençlik Programı / İUP Başvuruları” adımlarını takip ederek kendi üniversitelerine ait ilanları kontrol etmesi gerekiyor.

İlan açılması halinde adaylar, üniversitelerine yönelik başvuru işlemlerini ilgili ekran üzerinden gerçekleştirebiliyor.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin eğitimlerine devam ederken haftada 1 ila 3 gün arasında programa katılabildiği, programın üniversite öğrencilerine yönelik olduğu İŞKUR tarafından açıklanıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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