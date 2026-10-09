İSKİ SU KESİNTİSİ BEYOĞLU ŞİŞLİ: 9 Ekim Beyoğlu, Şişli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek?

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İski su kesintisi duyuruları, İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Bölgede yaşanan kesintinin ardından gözler, su hizmetinin yeniden sağlanacağı saate çevrildi. Peki, Beyoğlu, Şişli su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? Detaylar...

İSKİ SU KESİNTİSİ BEYOĞLU ŞİŞLİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu ve Şişli ilçelerini etkileyen ana isale hattı arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza kapsamında 800 mm çaplı ana isale hattında çalışma yürütülecek. Kesintiden Beyoğlu ilçesindeki 23 mahalle ile Şişli ilçesindeki 9 mahalle etkilenecek. İSKİ, çalışmaların 9 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 civarında tamamlanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

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BEYOĞLU VE ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA BİTECEK?

İSKİ'nin açıkladığı bilgilere göre Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde yaşanan su kesintisinin, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 12.00 civarında sona ermesi bekleniyor. Kesintinin nedeni, içme suyu hatlarında meydana gelen 800 mm çaplı ana isale hattı arızası olarak açıklandı.

Arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmanın tahmini bitiş saati 12.00 olarak belirtilirken, kesintiden Beyoğlu'nda 23, Şişli'de ise 9 mahalle etkilenecek.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, arızanın içme suyu hatlarında meydana geldiği ifade edildi. Çalışmanın belirtilen saat civarında tamamlanması öngörülüyor.