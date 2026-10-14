İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI: 14 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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İstanbul’da etkili olmaya başlayan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme geldi. Elmalı Barajı en yüksek doluluk oranına sahip baraj olurken Kazandere ve Pabuçdere’deki düşük seviyeler dikkat çekti. Peki, 14 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum nedir? Detaylar...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından paylaşılan 14 Ekim 2026 tarihli verilere göre, İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,68 oldu. Sıcak ve kurak geçen günlerin ardından yeniden etkili olmaya başlayan yağışlı hava, kentteki su rezervlerinin güncel durumunu gündeme taşıdı.

İstanbul’da üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak yağışın barajlardaki su seviyelerine nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Yağışların su rezervlerine katkısının ne ölçüde olacağı ise baraj havzalarına düşen yağış miktarına ve su girişlerine bağlı olarak netleşecek.

İSKİ’nin açıkladığı verilere göre barajlar arasında doluluk oranları farklılık gösterdi. Elmalı Barajı yüzde 81,28 ile en yüksek doluluk oranına ulaşırken Pabuçdere Barajı yüzde 2,55, Kazandere Barajı ise yüzde 7,04 doluluk oranıyla öne çıktı.

14 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

14 Ekim 2026 tarihli İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 37,68 olarak kaydedildi. Baraj bazında açıklanan oranlarda Elmalı, Darlık ve Ömerli barajları üst sıralarda yer alırken Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranları düşük seviyelerde kaldı.

14 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle sıralandı:

Elmalı Barajı: Yüzde 81,28

Darlık Barajı: Yüzde 59,95

Ömerli Barajı: Yüzde 54,45

Alibey Barajı: Yüzde 33,32

Terkos Barajı: Yüzde 30,14

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 25,39

Sazlıdere Barajı: Yüzde 19,91

Istrancalar Barajı: Yüzde 19,02

Kazandere Barajı: Yüzde 7,04

Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,55

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İstanbul’daki barajların günlük doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) resmi internet sitesinde yayımlanan güncel veriler üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, İSKİ’nin paylaştığı bilgiler aracılığıyla İstanbul genelindeki toplam doluluk oranının yanı sıra barajların ayrı ayrı su seviyelerini de takip edebiliyor.

Elmalı, Ömerli, Darlık, Terkos, Büyükçekmece, Alibey, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarının doluluk oranları da İSKİ’nin açıkladığı veriler arasında yer alıyor. Güncel oranları takip etmek isteyenler, kurumun resmi internet sitesindeki baraj doluluk verilerini inceleyebiliyor.

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