İSKİ 9 Aralık su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi uygulanıyor?

İstanbul'da su kesintisi başladı! İSKİ 9 Aralık su kesintisi kapsamında Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa ilçelerinde saat 10:00 – 14:00 arasında sular kesik. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Detaylar...

İSKİ 9 ARALIK SU KESİNTİSİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Aralık Salı günü İstanbul genelinde planlı su kesintilerini duyurdu. Şehrin farklı bölgelerinde yaşanacak kesintiler, vatandaşların günlük hayatını etkileyebilir. Özellikle Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu gibi merkezi ilçeler ile Şişli, Beşiktaş, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa gibi yoğun nüfuslu bölgelerde su kesintisi yaşanacak. İşte 9 Aralık su kesintisine dair tüm detaylar:

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ tarafından yayımlanan programa göre, su kesintisi 9 Aralık Salı günü 10:00 – 14:00 saatleri arasında uygulanacak. Bu süre boyunca ilgili ilçelerdeki vatandaşlar, şebeke suyuna ulaşamayacak. Planlı kesintinin amacı, altyapı bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmek.

Kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayanların, önceden su ihtiyacını karşılamaları ve günlük planlarını buna göre düzenlemeleri öneriliyor. Özellikle yemek hazırlığı, temizlik ve kişisel hijyen için önceden su temini önemli.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ UYGULANIYOR?

İSKİ'nin duyurusuna göre 9 Aralık su kesintisi programında toplam 10 ilçede kesintiler uygulanacak. İşte ilçeler ve planlanan kesinti saatleri:

Eyüpsultan: 10:00 – 14:00

Kağıthane: 10:00 – 14:00

Beyoğlu: 10:00 – 14:00

Şişli: 10:00 – 14:00

Beşiktaş: 10:00 – 14:00

Esenler: 10:00 – 14:00

Bağcılar: 10:00 – 14:00

Gaziosmanpaşa: 10:00 – 14:00

Sultangazi: 10:00 – 14:00

Bayrampaşa: 10:00 – 14:00

Bu ilçelerde yaşayan vatandaşların, su kesintisi sırasında günlük ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde önlem almaları önem taşıyor.