Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçekleştiği iddia edilen silahlı saldırıya ilişkin süreçte, 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli hakkında farklı iddialar gündeme gelmeye devam etmektedir. Olayla ilgili olarak sosyal medya platformları üzerinden tanıştığı belirtilen Arjantinli bir arkadaşının da açıklamalarına yer verildiği görülmektedir. Peki, İsa Aras Mersinli'nin Arjantin'deki arkadaşı kimdir, açıklamasında ne dedi? Detaylar...

Haberlere yansıyan bilgilere göre, Arjantin’de yaşayan ve 14 yaşında olduğu ifade edilen bu kişi, İsa Aras Mersinli ile çevrim içi ortamda tanıştıklarını belirtmiş ve aralarındaki ilişkiye dair bazı açıklamalarda bulunmuştur. Söz konusu kişi, Mersinli ile “çok eşli bir ilişki” yaşadıklarını ifade etmiş ve olaylara dair duygusal süreçlerini aktarmıştır.

Verilen açıklamalarda şu ifadeler yer almaktadır:

"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim."

"Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık."

"Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi."

"Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."

Aynı haber akışlarında, İsa Aras Mersinli’ye ait olduğu iddia edilen bazı görsellerin de ortaya çıktığı belirtilmektedir. Bu görsellerin etek giyerek ayna karşısında çekilmiş görüntüler olduğu ve ayrıca bir polis şapkası ile silah bulunduğu değerlendirilen bir pozun paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Mersinli’nin internet üzerinden bazı sosyal medya gruplarında vakit geçirdiği ve farklı içerik topluluklarıyla temas kurduğu yönünde iddialar da haberlerde yer almaktadır. Ayrıca WhatsApp profilinde geçmişte yaşanan bir okul saldırısına ait bir görsel kullandığına dair bilgiler de yine aynı kaynaklarda aktarılmaktadır.

Kaynak: Sabah Gazetesi