Haberler

İş insanı Ahmet Yasak kimdir, neden öldü? Ahmet Yasak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İş insanı Ahmet Yasak kimdir, neden öldü? Ahmet Yasak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? 
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta buzlanmanın yol açtığı trafik kazasında tanınmış iş insanı Ahmet Yasak hayatını kaybetti. Kaza, Sivas-Malatya Karayolu üzerindeki Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Peki, İş insanı Ahmet Yasak kimdir? Ahmet Yasak neden öldü? Ahmet Yasak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında tanınmış iş insanı Ahmet Yasak yaşamını yitirdi. Kaza, Sivas- Malatya Karayolu üzerinde, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Peki, İş insanı Ahmet Yasak kimdir, neden öldü? Ahmet Yasak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

İŞ İNSANI AHMET YASAK KİMDİR?

Ahmet Yasak, Sivaslı bir iş adamı olarak tanınıyordu. İş dünyasında farklı girişimlerde bulunmuş ve bölgesel olarak bilinen bir isim haline gelmişti. Ticari faaliyetleri ve iş hayatındaki etkisi ile çevresinde saygın bir konuma sahipti.

İş insanı Ahmet Yasak kimdir, neden öldü? Ahmet Yasak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? 

AHMET YASAK NEDEN ÖLDÜ?

Kaza, Sivas-Malatya Karayolu'nda buzlanma nedeniyle meydana geldi. Yol koşulları sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybeden tırın römork bölümüne Ahmet Yasak'ın cipinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından cip hurdaya döndü ve sürücü Ahmet Yasak olay yerinde vefat etti.

AHMET YASAK KAÇ YAŞINDA?

Kaza ve ölüm haberi kamuoyuna ulaşmasına rağmen, Ahmet Yasak'ın yaşı ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

AHMET YASAK NERELİ?

Ahmet Yasak, Sivas doğumlu bir iş insanıydı.

AHMET YASAK NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Yasak, Sivas ve çevresinde iş dünyasında faaliyet gösteren bir girişimciydi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada cip sürücüsü Ahmet Yasak dışında üç kişi de yaralandı. Yaralılar, Sivas'taki çeşitli hastanelere ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli ve teknik incelemeler başlatıldı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti