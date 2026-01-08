Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında tanınmış iş insanı Ahmet Yasak yaşamını yitirdi. Kaza, Sivas- Malatya Karayolu üzerinde, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda meydana geldi. Peki, İş insanı Ahmet Yasak kimdir, neden öldü? Ahmet Yasak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

İŞ İNSANI AHMET YASAK KİMDİR?

Ahmet Yasak, Sivaslı bir iş adamı olarak tanınıyordu. İş dünyasında farklı girişimlerde bulunmuş ve bölgesel olarak bilinen bir isim haline gelmişti. Ticari faaliyetleri ve iş hayatındaki etkisi ile çevresinde saygın bir konuma sahipti.

AHMET YASAK NEDEN ÖLDÜ?

Kaza, Sivas-Malatya Karayolu'nda buzlanma nedeniyle meydana geldi. Yol koşulları sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybeden tırın römork bölümüne Ahmet Yasak'ın cipinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından cip hurdaya döndü ve sürücü Ahmet Yasak olay yerinde vefat etti.

AHMET YASAK KAÇ YAŞINDA?

Kaza ve ölüm haberi kamuoyuna ulaşmasına rağmen, Ahmet Yasak'ın yaşı ile ilgili detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

AHMET YASAK NERELİ?

Ahmet Yasak, Sivas doğumlu bir iş insanıydı.

AHMET YASAK NE İŞ YAPIYOR?

Ahmet Yasak, Sivas ve çevresinde iş dünyasında faaliyet gösteren bir girişimciydi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada cip sürücüsü Ahmet Yasak dışında üç kişi de yaralandı. Yaralılar, Sivas'taki çeşitli hastanelere ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili adli ve teknik incelemeler başlatıldı.