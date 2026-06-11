Irmak Ayşe Koparan’ın vefat haberi kamuoyunda büyük bir üzüntü yaratırken, ölüm nedenine dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Konuya ilişkin net bilgiler henüz paylaşılmamışken, kullanıcılar “Irmak Ayşe Koparan neden öldü?” sorusunun yanıtını öğrenmek için kaynaklara yöneliyor.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜYOR

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Irmak Ayşe Koparan’ın ölümüyle ilgili başlatılan adli soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı. Yapılan resmi bilgilendirmede olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlandığı, dijital materyallere el konulduğu ve ilgili kişilerin ifadelerinin alındığı belirtildi. Soruşturmanın, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.

DELİLLER TOPLANIYOR VE İFADELER ALINIYOR

Soruşturma kapsamında hem teknik incelemelerin hem de tanık ifadelerinin titizlikle değerlendirildiği ifade edildi. Başsavcılık, kamuoyuna yansıyan tüm iddiaların tek tek incelendiğini ve hiçbir ihtimalin göz ardı edilmeden dosyanın ilerletildiğini açıkladı. Sürecin çok yönlü yürütüldüğü ve tüm delillerin detaylı şekilde analiz edildiği kaydedildi.

ÖLÜMDEN ÖNCE DÜZENLENEN İDDİANAME DETAYI

Soruşturma dosyasında dikkat çeken bir ayrıntı da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamaya göre, öğretmen Irmak Ayşe Koparan ile görev yaptığı okulun yöneticisi arasında daha önce adli mercilere yansıyan bir olay bulunduğu ve bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde, vefat olayından önce iddianame düzenlendiği belirtildi. Dosyaya ilişkin yargı sürecinin devam ettiği aktarıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN SORUŞTURMA İZNİ TALEP EDİLDİ

Başsavcılık, olayla ilgili kamu görevlilerinin sorumluluğuna ilişkin iddiaların da inceleme altına alındığını duyurdu. Bu kapsamda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde Ağrı Valiliğinden soruşturma izni talep edildiği açıklandı. Sürecin idari boyutunun da adli soruşturmayla birlikte yürütüldüğü bildirildi.

VALİLİKTEN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMESİ

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise olayın idari yönünün de detaylı şekilde incelendiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla müfettiş görevlendirildiği ve incelemelerin öğretmenin çalışma koşulları ile idari süreçleri kapsayacak şekilde sürdüğü ifade edildi. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.