İrfan Fidan ve Hakan Fidan akraba mı? İrfan Fidan, Hakan Fidan'ın neyi oluyor?

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) yaşanan başkanvekili değişimi, kamuoyunun gündeminde büyük bir ilgi uyandırdı. Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin sona ermesinin ardından yapılan gizli oylama sonucunda AYM Üyesi İrfan Fidan, yüksek mahkemenin yeni başkanvekili olarak göreve başladı. Peki, İrfan Fidan ve Hakan Fidan akraba mı? İrfan Fidan, Hakan Fidan'ın neyi oluyor? Detaylar haberimizde.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bünyesinde önemli bir nöbet değişimi gerçekleşti. Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan'ın görev süresinin tamamlanmasının ardından yüksek mahkeme üyeleri, yeni başkanvekilini belirlemek üzere sandık başına gitti. Yapılan gizli oylama sonucunda AYM Üyesi İrfan Fidan, yüksek mahkemenin yeni başkanvekili olarak seçildi. Peki, İrfan Fidan ve Hakan Fidan akraba mı? İrfan Fidan, Hakan Fidan'ın neyi oluyor? Detaylar haberimizde.

HAKAN FİDAN VE İRFAN FİDAN AKRABA MI, NEYİ OLUYOR?

Kamuoyunda sıkça gündeme gelen sorulardan biri, İrfan Fidan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında herhangi bir kan bağı veya akrabalık ilişkisinin olup olmadığıdır. Resmî kaynaklar ve güvenilir bilgiler doğrultusunda, iki isim arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

İki isim arasındaki benzerlik, yalnızca soyadı üzerinden ortaya çıkan bir durumdur ve kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açmıştır.

