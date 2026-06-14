İrfan Can Kahveci kimdir, İrfan Can Kahveci kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, eşi kim, çocuğu var mı, İrfan Can Kahveci hangi takımda oynu

Milli Takım'ın ve Süper Lig'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, sadece sahadaki başarısıyla değil, özel hayatıyla da futbolseverlerin yakın takibinde. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "İrfan Can Kahveci aslen nereli, evli mi, çocuğu var mı?" gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. Gözde Doyran ile mutlu bir evliliği olan ve Can adında bir oğlu bulunan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, aile yaşantısından tuttuğu takıma kadar tüm bilinmeyenleri haberimizde bulabilirsiniz.

RFAN CAN KAHVECİ KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

İrfan Can Kahveci, 15 Temmuz 1995 tarihinde Ankara’nın Ayaş ilçesinde doğmuştur. 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla 30 yaşındadır. Futbola Ankara'nın köklü kulüplerinden Gençlerbirliği'nin altyapısında başlayan İrfan Can, yeteneğiyle kısa sürede Türk futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri haline gelmiştir.

İRFAN CAN KAHVECİ ASLEN NERELİDİR?

Doğum yeri Ankara olsa da İrfan Can Kahveci'nin ailesi aslen Çorum’un Bayat ilçesindendir. Babası Çorumlu, annesi ise Yozgatlıdır. Gençlik yıllarını Ankara'da geçiren futbolcu, OSTİM'de motor ustası olan bir babanın evladıdır.

EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

İrfan Can Kahveci evlidir. 17 Mart 2021 tarihinde iç mimar Gözde Doyran ile hayatını birleştirmiştir. Çiftin mutlu evliliğinden iki çocukları bulunmaktadır:

Can: 27 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Ata: 19 Temmuz 2024 tarihinde aileye katılmıştır.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2026 yılı itibarıyla İrfan Can Kahveci'nin kariyerinde önemli bir değişiklik yaşanmıştır. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan tecrübeli futbolcu, 2025-2026 sezonunun devre arasında (Ocak 2026) sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Şu anda Kasımpaşa formasıyla mücadelesini sürdürmektedir.

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

İrfan Can Kahveci, Başakşehir’den Fenerbahçe’ye transfer olduğu dönemde çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek Fenerbahçeli olduğunu açıkça ifade etmiştir. Sarı-lacivertli formayı giydiği süre boyunca taraftarla kurduğu bağ, bu aidiyet duygusunu pekiştirmiştir.

KARİYERİNDEN NOTLAR

Başakşehir Dönemi: 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak kariyerinin ilk büyük kupasını kaldırdı.

Şampiyonlar Ligi Başarısı: Leipzig maçında attığı 3 golle (hat-trick), Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta ceza sahası dışından 3 gol atan nadir oyunculardan biri oldu.

Milli Takım: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın değişmez parçalarından biri olan İrfan Can, sol ayağıyla yaptığı adrese teslim ortalar ve uzaktan şutlarıyla tanınmaktadır.