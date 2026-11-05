İrfan Alış neden öldü, ne zaman öldü? Peyk'in solisti İrfan Alış kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

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İrfan Alış'ın ölümüne beyninde oluşan pıhtının neden olduğu açıklanmıştı. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye yol açmıştı. İşte İrfan Alış'ın ölüm nedeni, hayatı ve Peyk grubuyla müzik kariyerine dair bilinenler.

İRFAN ALIŞ NEDEN ÖLDÜ?

İrfan Alış, beyninde oluşan pıhtı nedeniyle hayatını kaybetti. Rahatsızlanan sanatçı, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Basında yer alan haberlere göre doktorlar, müzisyenin beyne giden damarlarında ciddi bir tıkanıklık tespit etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İrfan Alış, 5 Kasım 2024 sabahı saat 06.27'de hayata gözlerini yumdu.

İRFAN ALIŞ NE ZAMAN ÖLDÜ?

İrfan Alış, 5 Kasım 2024'te hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi, Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfan'ımızı bu sabah kaybettik" paylaşımıyla duyuruldu. Grubun üyesi Özgür Ulusoy, sanatçının Piyadepaşa Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıklamıştı.

İRFAN ALIŞ KAÇ YAŞINDAYDI?

1971 doğumlu İrfan Alış, hayatını kaybettiğinde 53 yaşındaydı.

İRFAN ALIŞ KİMDİR?

İrfan Alış, 1971 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken tanıştığı gitarist Serdal Ersoy ile birlikte 1991 yılında Peyk grubunu kurdu ve grubun solistliğini üstlendi. Güçlü sesi ve özgün sözleriyle tanınan Alış, Türkiye'nin alternatif rock sahnesinin önemli isimlerinden biri oldu.

Müziğinin yanı sıra toplumsal dayanışma projelerinde de aktif olarak yer alan İrfan Alış, müzisyenlerin telif hakları ve haklarının savunulması konusunda da mücadele verdi. Sanatçı, tiyatroya katkı sunan Hamiyet adlı müzikal projeyi de hayata geçirdi.

PEYK GRUBU KİMDİR?

Peyk, 1991 yılında İrfan Alış ve Serdal Ersoy tarafından kurulan bir alternatif rock grubu. Gruba 1995 yılında davulcu Ertan Çalışkan ile keman ve klavyede Özgür Ulusoy, 2006 yılında ise bas gitarist Barış Tokgöz katıldı. Toplumsal meseleleri konu alan şarkılarıyla tanınan Peyk, Türkiye'nin bağımsız müzik sahnesinde uzun yıllar boyunca geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

İRFAN ALIŞ'IN ÖLÜMÜ SONRASI ÜNLÜLERDEN TAZİYE

İrfan Alış'ın vefatı, sanat dünyasında da büyük üzüntüye neden oldu. Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüm çok... Başımız sağ olsun" ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi. Birçok müzisyen ve sanatçı da sosyal medya üzerinden İrfan Alış için taziye mesajları paylaştı.