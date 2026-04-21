İrem Helvacıoğlu'nun eski eşi Ural Kaspar kimdir?

Ural Kaspar hakkında özellikle mesleği, yaşamı ve İrem Helvacıoğlu ile olan evliliğinin ardından gündeme gelen ayrılık süreci yoğun şekilde sorgulanıyor. Kamuoyunda tanınırlığı artan Kaspar’ın hayatına dair bilgiler, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında öne çıkıyor.

URAL KASPAR KİMDİR?

Ural Kaspar, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda özellikle Suadiye bölgesinde restoran işletmeciliği yapan bir isim olarak tanınıyor. İş dünyasında faaliyet gösteren Kaspar, magazin gündemine ise oyuncu İrem Helvacıoğlu ile yaptığı evlilik sonrası geldi.

İREM HELVACIOĞLU İLE EVLİLİĞİ VE AİLE HAYATI

Ural Kaspar, İrem Helvacıoğlu ile 28 Ekim 2024 tarihinde sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bu evlilikten 2025 yılında Sora adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Kısa sürede dikkat çeken bu birliktelik, magazin basınında da geniş yer buldu.

1,5 YILLIK EVLİLİK ANLAŞMALI OLARAK SONA ERDİ

Yaklaşık 1,5 yıl süren evlilik, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla anlaşmalı olarak tek celsede sona erdi. Ayrılık kararıyla birlikte çiftin özel hayatına dair süreç yeniden gündeme gelirken, Ural Kaspar’ın kim olduğu ve yaşamı da kamuoyunda daha fazla merak edilmeye başlandı.