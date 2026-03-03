İran İsrail SON DAKİKA! İran İsrail savaşında kaç kişi öldü? İran'da son durum ne?

İran– İsrail hattında sirenler susmuyor, açıklamalar peş peşe geliyor. Gece boyunca yaşanan gelişmeler, çatışmaların boyutunun düşündüğümüzden daha büyük olabileceği yorumlarına neden oldu. Özellikle İran'dan gelen son bilgiler ve can kaybına ilişkin iddialar, savaşın gidişatına dair soru işaretlerini artırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran cephesinde savaşın dozu giderek artıyor. İran Silahlı Kuvvetleri'nin en üst karar mercii olan Hatemü'l-Enbiya Karargâhı tarafından yapılan açıklamada 60 stratejik hedef ve 500 askeri noktanın vurulduğu bildirildi. Açıklamada özellikle son iki gün içinde 700'den fazla kamikaze İHA ile yüzlerce balistik füzenin kullanıldığı ifade edildi. Bu açıklamalar, İran'ın geniş çaplı ve yoğun bir askeri operasyon yürüttüğünü ortaya koyuyor.

SON DAKİKA ABD-İSRAİL SALDIRILARI DEVAM EDİYOR MU?

ABD- İsrail cephesinde saldırılar sürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi. Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'nde bir bina hedef alındı ve bölgede art arda patlamalar yaşandı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee saldırı öncesinde harita paylaşarak bölge sakinlerine binadan en az 300 metre uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulunmuştu. Ayrıca İsrail ordusu, Lübnan'dan füze atıldığını tespit ettiklerini ve buna karşılık hava saldırıları başlattıklarını duyurdu.

HANGİ ÜLKELERE SALDIRI DÜZENLENDİ?

Saldırılar Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere ülke genelindeki birçok noktayı hedef aldı. İsrail'in hava ve denizden düzenlediği saldırılar özellikle Dahiye bölgesinde yoğunlaştı. Öte yandan İran'ın da çok sayıda stratejik hedefe ve askeri noktaya yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdiği açıklandı. ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ise İran'ın İHA saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatıldı ve ABD vatandaşlarına güvenli alanlarda kalmaları çağrısı yapıldı.

SAVAŞLARLA İLGİLİ SON DURUM NEDİR?

Bölgedeki çatışmalar 4. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sürerken, İran tarafından da yoğun İHA ve balistik füze kullanıldığı bildiriliyor. Beyrut'ta art arda patlamalar yaşanırken, karşılıklı askeri hamleler bölgesel gerilimi daha da tırmandırmış durumda. ABD'nin bölgedeki diplomatik temsilciliklerinde güvenlik önlemleri artırılırken, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılma ihtimali endişe yaratıyor.