İran'da tarihi bir dönemeç yaşanıyor. ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların gölgesinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesiyle birlikte ülkenin yeni dini liderinin kim olacağı tüm dünyada merak konusu oldu. Son açıklamalara göre, Mücteba Hamaney'in geçtiğini duyurdu. Peki, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında? İran'ın yeni dini lideri Hamaney'in oğlu mu? Detaylar...

İRAN'IN YENİ DİNİ LİDERİ MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

İran gündemi, Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni dini lider tartışmalarıyla sarsıldı. ABD ve İsrail'in çatışmalarıyla birlikte bölgede gerginlik 9. gününe ulaşırken, İran'ın yeni liderinin kim olacağı sorusu kritik bir önem kazandı. Son açıklamalara göre, Uzmanlar Meclisi Temsilcisi Ayetullah Eşkevari, Ali Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney'in geçtiğini duyurdu.

Bu gelişme, hem İran iç siyaseti hem de uluslararası dengeler açısından büyük yankı uyandırdı. Peki, Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında ve hangi geçmişe sahiptir?

MÜCTEBA HAMANEY KAÇ YAŞINDA?

Mücteba Hamaney, 8 Eylül 1969 yılında İran'ın Meşhed şehrinde doğmuştur. 2026 itibarıyla 56 yaşındadır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dini eğitim hayatına odaklanan Mücteba, Kum'da medrese eğitimi almıştır. Eğitim süreci boyunca babası Ali Hamaney ve Mahmud Haşimi Şahrudi gibi önemli dini liderlerden dersler almıştır.

MÜCTEBA HAMANEY ALİ HAMANEY'İN OĞLU MU?

Evet, Mücteba Hamaney, İran'ın önceki dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur. Uzmanlar Meclisi Temsilcisi Ayetullah Eşkevari'nin açıklamasına göre, Mücteba, babasının ölümünün ardından İran'ın yeni dini lideri olarak atanmıştır.

MÜCTEBA HAMANEY'İN EĞİTİM VE SİYASİ GEÇMİŞİ

Mücteba Hamaney, ilahiyat eğitimi almış ve özellikle Kum'da dini eğitimini derinleştirmiştir. Babası Ali Hamaney'in çevresinde yetişmesi, ona hem dini hem de siyasi bir perspektif kazandırmıştır. Eğitim hayatında, hem dini liderlerin rehberliğini almış hem de İran siyasetinde güçlü bir figür olarak kendini kabul ettirmiştir.

1999 yılından itibaren din adamı olarak kariyerine odaklanan Mücteba, babası üzerindeki etkisiyle öne çıkmış ve uzun süredir olası bir halef olarak gündemde yer almıştır.