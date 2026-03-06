İran'ın hava savunma sistemi var mı?

Askeri analistler, İran'ın yaygın ve giderek modernleşen hava savunma ağını bölgesel güvenlik denkleminde önemli bir unsur olarak görüyor. Ülkenin radarlar, mobil fırlatma araçları ve yüzlerce hava savunma bataryasıyla oluşturduğu savunma yapısı, iç ve dış tehditlere karşı caydırıcı bir rol üstlenirken, sahada test edilen yeni sistemlerin performansı uluslararası ilgiyi çekiyor.

İRAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Raad veya Ra'd, Farsça'da "şimşek" anlamına gelir ve İran tarafından geliştirilen modern bir hava savunma sistemidir. Eylül 2012'de hizmete giren bu sistem, İran'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmek ve Bavar 373 hava savunma sistemi ile uyumlu çalışmak amacıyla tasarlanmıştır.

HEDEFLERİ VE KULLANIM AMACI

Raad sistemi, savaş uçakları, seyir füzeleri, akıllı bombalar, helikopterler ve insansız hava araçları gibi çeşitli hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Özellikle ABD'ye ait savaş uçaklarını etkisiz hale getirecek şekilde optimize edilmiştir.

FÜZE ÖZELLİKLERİ

Sistem, "Taer" (Kuş) adı verilen füzelerle donatılmıştır. Bu füzeler, 105 kilometreye kadar menzilde hedefleri takip edebilir ve 25 ila 27 kilometre (yaklaşık 80.000 feet) irtifada etkili bir şekilde vurabilir.

RADAR VE ORTA MENZİL ÖZELLİKLERİ

Raad, orta menzilli radar sistemi ile donatılmış bir hava savunma çözümüdür. Bu sayede hem hedef tespitinde hem de vurma kabiliyetinde yüksek başarı sağlar ve İran'ın hava sahasını güvence altına alır.