Haberler

İran'ın hava savunma sistemi var mı?

İran'ın hava savunma sistemi var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın hava savunma kapasitesi, son yıllarda yerli üretim sistemlerle güçlendirilen çok katmanlı bir savunma ağına dönüştü. Ülke, Bavar-373, Khordad-15, Sevom Khordad ve Arman gibi orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerini kendi mühendislik yetenekleriyle geliştirdi ve konuşlandırdı; bu sistemler, uçaklardan dronelara ve seyir füzelerine kadar çeşitli tehditleri algılayıp etkisiz hâle getirebilecek yetenekte tasarlandı.

Askeri analistler, İran'ın yaygın ve giderek modernleşen hava savunma ağını bölgesel güvenlik denkleminde önemli bir unsur olarak görüyor. Ülkenin radarlar, mobil fırlatma araçları ve yüzlerce hava savunma bataryasıyla oluşturduğu savunma yapısı, iç ve dış tehditlere karşı caydırıcı bir rol üstlenirken, sahada test edilen yeni sistemlerin performansı uluslararası ilgiyi çekiyor.

İRAN'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Raad veya Ra'd, Farsça'da "şimşek" anlamına gelir ve İran tarafından geliştirilen modern bir hava savunma sistemidir. Eylül 2012'de hizmete giren bu sistem, İran'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmek ve Bavar 373 hava savunma sistemi ile uyumlu çalışmak amacıyla tasarlanmıştır.

HEDEFLERİ VE KULLANIM AMACI

Raad sistemi, savaş uçakları, seyir füzeleri, akıllı bombalar, helikopterler ve insansız hava araçları gibi çeşitli hava tehditlerine karşı kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Özellikle ABD'ye ait savaş uçaklarını etkisiz hale getirecek şekilde optimize edilmiştir.

FÜZE ÖZELLİKLERİ

Sistem, "Taer" (Kuş) adı verilen füzelerle donatılmıştır. Bu füzeler, 105 kilometreye kadar menzilde hedefleri takip edebilir ve 25 ila 27 kilometre (yaklaşık 80.000 feet) irtifada etkili bir şekilde vurabilir.

RADAR VE ORTA MENZİL ÖZELLİKLERİ

Raad, orta menzilli radar sistemi ile donatılmış bir hava savunma çözümüdür. Bu sayede hem hedef tespitinde hem de vurma kabiliyetinde yüksek başarı sağlar ve İran'ın hava sahasını güvence altına alır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran'a büyük operasyon sinyali: ABD B-1 ve B-2 uçakları İngiltere'ye hareket etti

İran'a büyük operasyon sinyali! En güçlü uçaklar o üsse gidiyor
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
Rubio'dan korkutan haber: İran'la savaş birkaç hafta daha sürebilir

Rubio Arap mevkidaşlarına savaşın ne kadar süreceğini açıkladı
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İran'dan Kuzey Irak'a açık tehdit: Sert karşılık verilecek

İran'dan komşuya açık tehdit: Herhangi bir adım atılırsa...
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz