İRAN'IN AKERİ GÜCÜ: İran'ın kaç savaş uçağı var, kaç tane füzesi var, İran güçlü bir devlet mi? İran'ın en tehlikeli füzesi hangisi, kullandılar mı?

Orta Doğu'daki güç dengelerini belirleyen İran'ın askeri kapasitesi, son günlerde artan gerilimlerle yeniden gündemde. İran kaç savaş uçağına sahip, füzeleri ne kadar güçlü ve en tehlikeli silahları hangileri? Bu silahlar çatışmalarda kullanıldı mı, bölgedeki riskler ne boyutta? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

İRAN'IN ASKERİ GÜCÜ NASIL?

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ülkeyi karadan, havadan ve denizden gelebilecek saldırılara karşı korumakla görevli güçlü bir askeri yapılanmaya sahiptir. Üç ana bileşeni bulunur: resmi muvazzaf İran Ordusu, rejimi korumak ve İslam Devrimi'ni başka ülkelere ihraç etmekle sorumlu İran Devrim Muhafızları Ordusu ve polis ile jandarmayı kapsayan İran Kolluk Kuvvetleri.

Toplamda 534.000 aktif ve 400.000 yedek personeli ile İran, dünya genelinde asker sayısı bakımından 13., Ortadoğu'da ise 3. sıradadır. Silahlı kuvvetlerin tüm birimleri Genel Karargâh komutası altındadır.

İRAN'IN KARA KUVVETLERİ

İran Kara Kuvvetleri, hem Devrim Muhafızları hem de düzenli ordu (Artesh) bünyesinde ayrı ayrı yapılanmıştır. Mevcut envanteri:

Tank: 1.650

Zırhlı Savaş Araçları: 2.215

Kundağı Motorlu Silahlar: 440

Çekili Topçular: 2.188

Çoklu Roketatarlar: 1.533

Bu sayede kara kuvvetleri hem savunma hem de bölgesel operasyonlar için yeterli bir kapasiteye sahiptir.

İRAN'IN HAVA KUVVETLERİ

İran Hava Kuvvetleri toplam 505 uçaktan oluşur:

Av-Önleme Uçakları: 150

Saldırı Uçakları: 158

Nakliye Uçakları: 192

Eğitim Uçakları: 101

Helikopterler: 145

Saldırı Helikopterleri: 12

İnsansız Hava Araçları (İHA): 55

Hava kuvvetleri, kara ve deniz operasyonlarını destekleyecek şekilde çeşitlendirilmiş bir yapıya sahiptir.

İRAN'IN HAVA SAVUNMA KUVVETLERİ

İran hava savunma sistemleri, ülkeyi olası hava saldırılarına karşı korumak üzere çeşitli füze bataryaları ile donatılmıştır:

HAWK Füze Bataryası: 15

SA-2 Füze Sistemi: 12

SA-5 Füze Sistemi: 4

Raiper Füze Rampası: 30

RBS-70 Füze Rampası: 50

Tigercat Füze Rampası: 15

İRAN'IN DENİZ KUVVETLERİ

İran Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik birimleri toplamda 398 gemiden oluşmaktadır:

Uçak Gemisi: 0

Fırkateyn: 6

Destroyer: 5

Korvet: 3

Denizaltı: 33

Sahil Güvenlik Botu: 230

Mayın Gemileri: 10

Bu donanım, özellikle Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda deniz kontrolü sağlamak ve bölgesel caydırıcılık oluşturmak için tasarlanmıştır.