İran'da savaşta ölen Türk tır şoförü Hüseyin Fırat evli mi, eşi kimdir? Hüseyin Fırat'ın çocuğu var mı, kaç tane çocuğu var?

İran'daki çatışmada yaşamını yitiren Türk tır şoförü Hüseyin Fırat'ın aile hayatı araştırılıyor. Evli mi, eşi kim ve çocukları var mı soruları gündemde merak uyandırıyor. Fırat'ın yakın çevresi ve ailesine dair bilgiler, olayın ardından vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HÜSEYİN FIRAT KİMDİR?

İran'da aracına isabet eden İsrail füzesiyle yaralanan 29 yaşındaki tır şoförü Hüseyin Fırat, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

HÜSEYİN FIRAT NEDEN ÖLDÜ?

Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk tırı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

HÜSEYİN FIRAT'IN ANNESİ NE AÇIKLAMA YAPIŞTI?

Evladının sağlık durumundan büyük endişe duyan anne Hayriye Fırat, "Oğlum Afganistan'dan dönerken İran'ın Tebriz şehrinde füze isabet etti ve şu anda Zincan Hastanesi'nde tedavi görüyor. Sağlık durumu kritik, ameliyat olması gerekiyor. Ancak İran'da ameliyat olmasını istemiyorum, tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istiyorum" demişti.

HÜSEYİN FIRAT ÖLDÜ MÜ?

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.