İran Azerbaycan arasında savaş çıkacak mı?

İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerde tansiyon yükseliyor. Sosyal medyada ve diplomatik kanallarda artan tartışmalar, iki ülke arasında olası bir çatışma senaryosunu gündeme getirdi. İran-Azerbaycan savaşı çıkacak mı sorusu, bölgeyi takip edenler için kritik önem taşıyor. Son dakika gelişmeleri ve analistler tarafından yapılan değerlendirmeler haberimizde.

NAHÇIVAN'A İHA SALDIRISI SONRASI GERİLİM YÜKSELİYOR

Nahçıvan Havaalanı'na yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı, Azerbaycan ile İran arasındaki tansiyonu ciddi şekilde artırdı. Olayın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı gerçekleştirenler için sert ifadeler kullandı ve sorumluların pişman olacağını duyurdu.

İRAN'DAN TEPKİ: "KÜÇÜK İHA İLE YAPMAZDIK"

Üst düzey bir İran güvenlik kaynağı, Aliyev'in açıklamalarına yanıt vererek, Tahran'ın Azerbaycan'a saldırmayı amaçlasaydı bunu küçük bir İHA ile sınırlamayacağını belirtti. Kaynak, mesajın açık bir şekilde gerilimi artırmayı hedeflediğini vurguladı.

ALİYEV: "BU ŞEREFSİZLER PİŞMAN OLACAK"

Aliyev, Nahçıvan'a yönelik saldırının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bütün talimatlar verildi ve gerekli diplomatik adımlar atılacaktır."

Azerbaycan lideri ayrıca İran'ın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdiğini açıkladı ve sınır güvenliği ile ilgili önlemlerin artırılacağını belirtti.

BÖLGEDE GERİLİM YÜKSELİYOR

Nahçıvan'daki saldırı, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir kriz dalgası yaratma potansiyeline sahip. Analistler, son açıklamalar ve karşılıklı sert mesajların bölgedeki güvenlik dengelerini yakından etkileyebileceğine dikkat çekiyor.