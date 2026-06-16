Irak Norveç maçı nerede, hangi statta oynanıyor, Gillette Stadyumu stadı kaç kişilik? Irak Norveç maçı hangi şehirde, ülkede oynanıyor?

Futbol gündeminin dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Irak- Norveç maçı öncesinde gözler maçın oynanacağı stada çevrildi. Taraftarlar, karşılaşmanın düzenleneceği Gillette Stadyumu'nun özelliklerini, kapasitesini ve bulunduğu şehri öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Irak Norveç maçı hangi statta oynanacak, hangi şehir ve ülkede futbolseverlerle buluşacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.

IRAK - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? FIFA 2026 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan Irak ile Norveç arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesinde maçın yayın saati, canlı yayın kanalları ve oynanacağı stat araştırılmaya başlandı. Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip olan mücadelede iki ekip de sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

IRAK - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Irak ile Norveç arasında oynanacak FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşması Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca mücadele Azerbaycan'da yayın yapan İçtimai TV üzerinden de takip edilebilecek.

Karşılaşmayı televizyon başında izlemek isteyen futbolseverler, TRT Spor ve İçtimai TV'nin uydu, kablo ve dijital platform yayınlarını kullanarak maçı canlı takip edebilecek.

IRAK - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merak ettiği mücadele 17 Haziran 2026 Çarşamba günü oynanacak. Irak ile Norveç arasındaki karşılaşmanın başlama saati ise 01.00 olarak açıklandı.

Dünya Kupası heyecanını kaçırmak istemeyen taraftarların maç saatinden önce yayıncı kuruluşların ekranlarında yerini alması bekleniyor.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

TRT Spor; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Kanal ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifresiz yayın yapıyor.

Bu sayede futbolseverler Irak-Norveç maçını farklı platformlar üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

IRAK - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanacak Irak - Norveç karşılaşmasına Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Mücadele, Massachusetts eyaletine bağlı Foxborough kentinde bulunan Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

Modern yapısı ve yüksek seyirci kapasitesiyle dikkat çeken stat, daha önce birçok önemli futbol ve Amerikan futbolu organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Dünya Kupası atmosferinin yaşanacağı Gillette Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Gillette Stadyumu'nun toplam oturma kapasitesi 64.628'dir.

Gillette Stadyumu, NFL'de mücadele eden New England Patriots ve MLS'te yer alan New England Revolution takımlarına ev sahipliği yapmaktadır.

FUTBOLSEVERLERİN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

Dünya Kupası grup aşamasında kritik öneme sahip olan Irak - Norveç mücadelesi, iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Taraftarlar, hem sahadaki mücadeleyi hem de turnuvadaki dengeleri etkileyebilecek sonucu merakla bekliyor. 17 Haziran Çarşamba günü saat 01.00'de başlayacak karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.