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İpek Özel kimdir? Özgür Özel'in kızı İpek Özel kaç yaşında, nereli?

İpek Özel kimdir? Özgür Özel'in kızı İpek Özel kaç yaşında, nereli?
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İpek Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı olarak gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Özel’in hayatı, eğitim geçmişi ve yaşı merak edilirken “İpek Özel kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları araştırılıyor.

Özgür Özel’in kızı İpek Özel hakkında aramalar hız kazandı. Özgür Özel ve Döndü Özel’in tek çocuğu olan İpek Özel’in doğum yılı, memleketi ve eğitim hayatı merak ediliyor. Peki, İpek Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte İpek Özel hakkında merak edilen bilgiler...

ÖZGÜR ÖZEL'İN KIZI İPEK ÖZEL KİMDİR?

İpek Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Döndü Özel’in tek çocuğudur. 2001 yılında Manisa’da dünyaya gelen İpek Özel, eğitim hayatını ağırlıklı olarak akademik çalışmalar üzerine sürdürmüştür. Lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Özel, üniversite eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başlamıştır.

İPEK ÖZEL NE İŞ YAPIYOR?

İpek Özel, 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde üniversite eğitimine başladı. Hukuk alanında öğrenim gören Özel’in İngilizce ve Almanca bildiği belirtiliyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilerde İpek Özel’in eğitim hayatının yanı sıra yürüttüğü belirli bir mesleki kariyer bulunmuyor. Özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

İPEK ÖZEL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2001 doğumlu olan İpek Özel, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Manisa’da doğan Özel’in ailesiyle olan bağı nedeniyle Manisa ile bağlantısı devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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