İpek Özbey Sözcü’den ayrıldı mı?

Son günlerde sosyal medyada ve medya kulislerinde konuşulan haber doğru mu? İpek Özbey’in Sözcü gazetesinden ayrıldığı yönündeki söylentiler, gazetecilik camiasında şaşkınlık yarattı. Özbey’in neden ayrıldığı ve yeni kariyer planları hakkında bilgiler, okurlar tarafından merak ediliyor.

İPEK ÖZBEY SÖZCÜ’DEN AYRILDI MI?

Sözcü TV’nin sevilen yüzlerinden İpek Özbey, son günlerde ekranlarda yer almamasıyla dikkat çekti. Kanal kaynaklarından edinilen bilgiler, Özbey’in 15 günlük izin kullandığını gösteriyor. Ancak bu kısa süreli yokluk, bazı izleyiciler ve medya kulislerinde “ayrılık” söylentilerini beraberinde getirdi.

YAYINDAKİ ANİ YOKLUK NEDENİYLE KULİSLER HAREKETLENDİ

Özbey, özellikle Yılmaz Özdil’in göreve gelmesinin ardından kanalın öne çıkan isimlerinden biri haline gelmişti. Bu nedenle ekranlarda ani bir şekilde görünmemesi, hem izleyiciler hem de medya çevreleri tarafından merak konusu oldu.

İZNİN RUTİN Mİ, YOKSA SÜRECİN BAŞLANGICI MI?

Medya takipçileri ve izleyiciler, Özbey’in kullandığı 15 günlük iznin sadece rutin bir mola mı yoksa daha büyük bir değişimin habercisi mi olduğunu merak ediyor. Önümüzdeki günlerde gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.