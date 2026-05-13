İpek Birol, spor dünyasında özellikle voleybol alanındaki geçmişi ve sonrasında medya, iletişim ve pazarlama sektöründe üstlendiği görevlerle tanınan bir isimdir. Kariyerine erken yaşta sporla başlayan Birol, hem saha içi deneyimi hem de kurumsal spor yönetimi alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Peki, İpek Birol kimdir, sevgilisi kim? İpek Birol kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

İPEK BİROL KİMDİR?

İlkokuldan lise eğitimine kadar akademik hayatını başarıyla sürdüren İpek Birol, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamıştır. 2016 yılında mezuniyetinin ardından Türkiye’ye dönen Birol, spor yönetimi ve kulüp organizasyonları alanında profesyonel kariyerine adım atmıştır.

2016-2018 yılları arasında Eczacıbaşı Spor Kulübü bünyesinde kulüp müdürü asistanı olarak görev alan Birol, özellikle dijital iletişim ve sosyal medya süreçlerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamıştır. 2018 yılında Barcelona’da Sport Management eğitimi alarak uluslararası spor yönetimi alanında kendini geliştirmiştir.

2019 yılında yeniden Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne dönen İpek Birol, iletişim ve pazarlama sorumlusu olarak görev yapmış; kulübün marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlamıştır. Daha sonra Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde medya ve iletişim alanında görev aldığı bilinmektedir.

İPEK BİROL'UN SEVGİLİSİ KİM?

İpek Birol’un özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan doğrulanmış ve açık bir bilgi bulunmamaktadır. Medya ve spor dünyasında aktif bir kariyer sürdürmesine rağmen, özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği bilinmektedir.

İPEK BİROL KAÇ YAŞINDA?

İpek Birol’un 1994 yılında doğduğu bilinmektedir. Bu bilgiye göre günümüz itibarıyla 32 yaşındadır.

İPEK BİROL NERELİ?

İpek Birol’un doğum yeri veya memleketine dair kamuya açık ve doğrulanmış detaylı bir bilgi bulunmamaktadır.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde aldığı üniversite eğitimi ve Avrupa’da gerçekleştirdiği spor yönetimi programı, uluslararası bir kariyer profili oluşturmasına katkı sağlamıştır.

İPEK BİROL NE İŞ YAPIYOR?

İpek Birol, spor kulüplerinde medya, iletişim ve pazarlama alanlarında görev alan bir profesyoneldir. Kariyerine voleybol kulüplerinde başlayan Birol, daha sonra kurumsal iletişim ve dijital medya yönetimi alanında uzmanlaşmıştır.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde uzun yıllar görev aldıktan sonra Galatasaray Spor Kulübü bünyesinde medya ve sosyal medya yönetimi süreçlerinde çalıştığı bilinmektedir. Bu kapsamda kulübün iletişim stratejileri, dijital içerik üretimi ve marka yönetimi süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir.