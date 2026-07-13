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İntikam filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İntikam filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İntikam filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? İntikam filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İntikam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği İntikam konusu, özeti ve İntikam oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. İntikam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan İntikam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. İntikam filmini izleyecek olanların merak ettiği İntikam konusu nedir, İntikam oyuncuları kimler ve İntikam özeti gibi konuları inceliyoruz.

İNTİKAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İntikam (The Foreigner), 2016 yılında çekildi ve 2017 yılında sinemalarda vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell'ın oturduğu yapım, gösterime girdiği dönemde aksiyon severlerden olumlu yorumlar aldı.

İNTİKAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İngiltere'nin başkenti Londra ile İrlanda'nın Belfast kentinde gerçekleştirildi. Hikâyenin geçtiği atmosferi güçlendirmek amacıyla Londra'nın farklı bölgeleri ve Kuzey İrlanda'daki çeşitli mekânlar kullanıldı.

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Londra'da restoran işleten Quan'ın hayatının, düzenlenen bir terör saldırısıyla tamamen değişmesini konu alıyor. Saldırıda tek kızını kaybeden Quan, büyük bir acıyla bombacıların kimliklerinin ortaya çıkarılması için İngiliz yetkililere başvurur.

Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları bulunan siyasetçi Liam Hennessy'nin olaya yaklaşımı ve sergilediği tutum, Quan'ın şüphelenmesine neden olur. Resmi makamların yeterince çaba göstermediğini düşünen Quan, yıllar önce geride bıraktığını sandığı özel yeteneklerini yeniden kullanarak adalet arayışına çıkar. Film, intikam, adalet ve geçmişle yüzleşme temalarını aksiyon dolu sahneler eşliğinde izleyiciye sunuyor.

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü isimler yer alıyor. İşte İntikam filminin başlıca oyuncuları:

• Jackie Chan – Quan Ngoc Minh

• Pierce Brosnan – Liam Hennessy

• Katie Leung – Fan Quan

• Rufus Jones – Ian Wood

• Mark Tandy – James Stokes

• Charlie Murphy – Maggie

• Orla Brady – Mary Hennessy

• Liu Tao

• Michael McElhatton

• Ray Fearon

İNTİKAM FİLMİ HANGİ TÜRDE?

İntikam (The Foreigner), aksiyon, gerilim ve dram türlerini bir araya getiren bir yapımdır. Film, yüksek tempolu aksiyon sahnelerinin yanı sıra duygusal yönü ve politik olay örgüsüyle de dikkat çekmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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