Güncelleme:
İnternette kimin gözlüklü orijinal bir fotoğrafını arayacak olsanız neredeyse tek bir tane sonuca bile rastlayamazsınız?

İNTERNETTE KİMİN GÖZLÜKLÜ ORİJİNAL BİR FOTOĞRAFINI ARAYACAK OLSANIZ NEREDEYSE TEK BİR TANE SONUCA BİLE RASTLAYAMAZSINIZ?

A: Winston Churchill

B: Adolf Hitler

C: Benito Mussolini

D: Josef Stalin

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
