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Inter Stuttgart maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor 1. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Inter Stuttgart maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

INTER STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter Stuttgart maçı tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

INTER STUTTGART MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

INTER STUTTGART MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Inter Stuttgart maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

INTER STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Inter Stuttgart maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

INTER STUTTGART MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter Stuttgart maçı, Milano'daki Giuseppe Meazza (San Siro) Stadyumu'nda oynanacak.