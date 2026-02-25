Haberler

İnter Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Bodo Glimt İnter'i eledi mi?

İnter Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Bodo Glimt İnter'i eledi mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir gelişme yaşandı! Bodo/Glimt, güçlü rakibi Inter Milan karşısında elde ettiği zaferle Avrupa arenasında adından söz ettirdi. Maçın ardından Inter'in turnuvadan elenmesi, futbolseverler ve uzmanlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Avrupa futbolunda beklenmedik sonuçlar devam ediyor. Inter Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmada Bodo/Glimt karşısında elenerek turnuvaya veda etti. Bu sürpriz sonuç, İtalyan ekibinin performansı ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan son gelişmeler hakkında tartışmaları alevlendirdi.

İNTER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUDU TEHLİKEDE

İnter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Bodo Glimt karşısında zor anlar yaşadı. İlk maçta 3-1 mağlup olan İtalyan ekibi, rövanşta da 1-2 yenildi ve elendi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
'İran'ı işgal' iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama

Ortalığı karıştıran "İran" iddiasına Ankara'dan net yalanlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar

Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesisi basacaklar
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan vefasızlık sitemi: Mesaj bile atmayanlar oldu

Sağlığına kavuşan ünlü oyuncudan sanat dünyasına vefa sitemi
İran'da protestolar eğitimi etkiledi, üniversiteler uzaktan eğitime geçti

Öğrenciler ayaklandı! Üniversiteler uzaktan eğitime geçti
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor

Depreme dayanıksız olan 41 yıllık stat tarihe karışıyor