İnter Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Bodo Glimt İnter'i eledi mi?

Avrupa futbolunda beklenmedik sonuçlar devam ediyor. Inter Milan, Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmada Bodo/Glimt karşısında elenerek turnuvaya veda etti. Bu sürpriz sonuç, İtalyan ekibinin performansı ve Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan son gelişmeler hakkında tartışmaları alevlendirdi.

İNTER'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ UMUDU TEHLİKEDE

İnter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Bodo Glimt karşısında zor anlar yaşadı. İlk maçta 3-1 mağlup olan İtalyan ekibi, rövanşta da 1-2 yenildi ve elendi.