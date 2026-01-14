İnter Lecce maçı hangi kanalda? İnter Lecce nereden CANLI izlenir?

Serie A heyecanı, Inter ve Lecce arasında gerçekleşecek mücadele ile devam ediyor. Taraftarlar ve spor tutkunları, maç saatini ve hangi platformdan yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Inter Lecce karşılaşmasını canlı olarak izlemek mümkün mü ve hangi kanalda yayınlanacak?

INTER VS LECCE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK VE SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da Inter ile Lecce, kıyasıya bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Futbolseverler, maçı hangi platformlardan izleyebileceklerini merak ediyor.

INTER-LECCE MAÇINI S SPORT PLUS'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli yayın yapıyor. Kanal numaraları üzerinden maç, yüksek kaliteli yayın ile izlenebilir.

INTER-LECCE MAÇINI TİVİBU SPOR 1'DEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Tivibu Spor 1, Tivibu 78 kanal numarası ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Futbolseverler, bu platform üzerinden maçı canlı olarak takip edebilir.

INTER-LECCE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, 14 Ocak Çarşamba günü sahne alacak.

INTER-LECCE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 22:45'te başlayacak ve heyecan dolu dakikalar futbolseverleri bekliyor.

INTER-LECCE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter ve Lecce'nin karşılaşması, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda gerçekleşecek.