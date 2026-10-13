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İnter Club Brugge maçı hangi kanalda, İnter Club Brugge maçı nereden CANLI izlenir?

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İnter Club Brugge maçı hangi kanalda, İnter Club Brugge maçı nereden CANLI izlenir?
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Avrupa futbolunda heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. İtalyan devi Inter, sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Inter Club Brugge maçı hangi kanalda, Inter Club Brugge maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Inter ile Club Brugge, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele, gecenin merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Inter Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter Club Brugge maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

INTER CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İtalyan devi Inter, Belçika temsilcisi Club Brugge'u konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

INTER CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter-Club Brugge karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

INTER CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Club Brugge arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

INTER CLUB BRUGGE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 2 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

INTER CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, Milano'daki Stadio Giuseppe Meazza'da oynanacak. İtalyan ekibi taraftarı önünde Club Brugge karşısında galibiyet hedeflerken, Belçika temsilcisi ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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