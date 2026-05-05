Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? 5 Mayıs Instagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI 5 MAYIS’TA MI YAŞANDI?

5 Mayıs sabah saatlerinde Instagram kullanıcıları, platforma erişimde yaşanan kısa süreli aksaklıklarla gündeme geldi. Gönderilerin yüklenmemesi, akışın yenilenmemesi ve uygulamaya girişte yaşanan problemler sosyal medyada hızla yayılırken “Instagram çöktü mü?” sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan durum kullanıcılar arasında merak uyandırdı.

INSTAGRAM ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Kullanıcılar özellikle hikâyelerin açılmaması, gönderilerin geç yüklenmesi ve mesajlaşma bölümünde yaşanan gecikmelerden şikâyet etti. Uzmanlar ise bu tür aksaklıkların internet bağlantısı, cihaz kaynaklı teknik problemler veya yoğun kullanıcı trafiği gibi nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

INSTAGRAM NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

5 Mayıs sabahı başlayan erişim sorunlarının ardından platformun ne zaman tamamen normale döneceği merak konusu oldu. Kullanıcılar sürecin ne kadar süreceğini araştırırken, gözler yapılacak olası resmi açıklamalara çevrildi.